banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
THY Euroleague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de Türk derbisi
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde

12 yaşında kitap yazdı

Pandemide uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenciden biri olan 12 yaşındaki Hüseyin Yiğit Yılmazer, bilim insanlarının hikayelerini anlatan kitap yazdı. Bilim insanlarını örnek alan 12 yaşındaki Yiğit’in sıradaki hedefi ise matematik üzerine kitap yazmak.

Haberde İnsan 24.11.2021, 10:25 24.11.2021, 10:40
12 yaşında kitap yazdı

Pandemide uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenciden biri olan 12 yaşındaki Hüseyin Yiğit Yılmazer, bilim insanlarının hikayelerini anlatan kitap yazdı. Bilim insanlarını örnek alan 12 yaşındaki Yiğit’in sıradaki hedefi ise matematik üzerine kitap yazmak.

Kocaeli’de yaşayan ortaokul öğrencisi Yiğit Yılmazer (12), pandemide evde geçen zamanlarını, en büyük merakı olan bilim hikayelerini araştırarak değerlendirdi. Belli bir süre sonra elde ettiği bilgileri kitaplaştırmaya karar veren Yiğit, 136 sayfa kitap yazdı. "Bilim Tarihine Yolculuk" isimli kitap, geçtiğimiz ekim ayında 500 adet basıldı. Kitabın içeriğinde Pasteur’dan Newton’a, El-Cezeri’den Einstein’e kadar dünya tarihine yön vermiş ve damga vurmuş bilim insanlarının çoğunun hikayeleri yer alıyor.

"Acemice yazmaya karar verdim"

Kitap yazmak gibi bir planı olmadığını, acemice verilen kararla yazmaya karar verdiğini anlatan Yiğit Yılmazer, şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde de fen bilgisi öğretmenimle proje konuşuyorduk. Kitabın kapağını gösterince "Bu senin projen olsun" dedi, bana çok yardımda bulundu. Araştırmalarım sonucunda 8 ayda kitabı yazdım. Yazdığım kitabın içerisinde, bilim tarihine adını altın harflerle yazmış bilim adamları bulunuyor. Pasteur’den El-Cezeri’ye kadar çoğu bilim insanı var. Bilim insanlarının buluşları kitapta yer alıyor. Sissa İbn Dahi’nin satranç, Benjamin Franklin’in havanın yıldırım ve şimşek olaylarında iletken olduğu, Newton’un yer çekimi, Galileo’nun dünyanın yuvarlak olduğu gibi buluşlar da kitapta var. Fakat daha çok neler yaşadıklarını da anlattım. Bilime çok merakım var. Teknofest gibi festivalleri de takip ediyorum ve bilimle ilgili bir sürü kitap da okuyorum. Bu yüzden de bilim kitabı yazmak istedim. Sosyal mecralardan da bilimle ilgili araştırmalar yapıyorum"

"Bu yaşta bir çocuğun bunu yapamayacağını düşünüyorlardı"

Kitabı yazma sürecinde yaşadığı zorluklara değinen Yılmazer, "Kitabı yazarken 1 - 1.5 ay süren uzun molalarım oldu. Derslerden kaynaklı zorluklar çektim. Pandemi döneminde evde sıkılıyordum, sıkılınca bir şey de yapmak istemiyordum. Bu yüzden uzun molalar verdiğim günler oldu. Kitabı yazdığımı söylememiştim. Kitap çıkınca arkadaşlarıma gösterdim. Şaşırdılar ve "Ücretsiz verirsin değil mi?", "İmza da verirsin" gibi espriler yaptılar. Onların da tuhafına gitti. Sonuçta bu yaşta bir çocuğun bunu yapamayacağını düşünüyorlardı" dedi.

Zekası ve buluşlarıyla kendisine hayran bırakan bilim insanlarını örnek aldığını söyleyen Yılmazer, "Sıradaki hedefim; "Matematik Tarihine Yolculuk" kitabını çıkarmak. LGS sınavını atlattıktan sonra onu hazırlamayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Her zaman destekçisiyim"

Oğluna her zaman destek olduğunu belirten anne Gülçin Yılmazer ise "Kitap yazacağını ilk duyduğum anda çok şaşırmıştım, "nereden çıktı bu?" diye sorular sordum. Oğlumun bilime ilgisi vardı, her zaman yanındaydık. Yazdıklarını okuduk, destekçisi olduğumuzu da söyledik. Bir anne olarak oğlumla gurur duyuyorum. Matematik üzerine yeni bir kitap çıkaracağını söylüyor. Zaten matematik konusunda iyi bir çocuk. İnşallah yolu her zaman açık olur. Yazar olmasını isterin ama bilim insanı olmak istiyor. O yolda da tabii ki arkasındayım. Yiğit çok yönlü ve her girdiği ortama uyum sağlayabilen bir çocuk. Bilim üzerine de işler yapabilir ve artı olarak yazarlık da yapabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7