12 yaşında başladığı ayakkabı boyacılığı ile 15 çocuk büyüttü

Zonguldak’ta 52 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Yaşar Gezer, boyacılık mesleği ile 15 çocuk büyüttü. Hastalıklar nedeniyle yavaş yavaş kaybolan mesleğini bırakmayı düşünen Gezer, kendine yeni ekmek kapısı bulmak için arayış içerisine girdi.

Zonguldak kent merkezinde 12 yaşında merakla başladığı ayakkabı boyacılığı mesleğini 52 yıldır aralıksız sürdüren 65 yaşındaki Yaşar Gezer, 15 çocuğunu boyacılıkla büyüterek meslek sahibi yaptı. Mesleğin yavaş yavaş kaybolması ve hastalıklar nedeniyle farklı bir iş yapmayı düşünen Gezer, kendine yeni ekmek kapısı bulmak için arayış içerisine girdi.

Boyacılık mesleği ile artık geçinilemediğini ifade eden Gezer, ’’Ben boyacı Yaşar. 52 senedir cami önünde boyacılık yapıyorum. 15 çocuğum var. Mesleğe çocukluğumda merakla başladım. İşe giremediğim için öyle kaldı. 12 yaşından beri boyacılık yapıyorum. 65 yaşındayım şu anda. 52 senedir aynı noktada boyacılık yaptım. Eskiden boyacılık geçindiriyordu ama şu anda geçindirmiyor. Ayakkabı boyacılığı yaparak 15 çocuğumu büyüttüm. En büyük oğlum 48 yaşında" dedi.

Yaşar Gezer çocuklarının müzisyenlik yaparak para kazandığını söyleyerek, ’’Çocuklarım da müzisyenlik yapıyorlar. Çocuklarımın hepsini evlendirdim. Eşimle beraber yaşıyorum. Mesleğin durumu bu, sigortam yok. Şu anda 10 TL’ye aldığımız boyayı 20-30 TL’ye alıyoruz. Malzeme alacak maddi durumum bile yok. 1 aydır hasta yatıyorum. Bende artık yüksek tansiyon da başladı. Akciğerde de sıkıntılar başladı. Artık mesleği bırakma zamanım geldi. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum. İnşallah yeni bir iş kapısı açılır" diye konuştu.