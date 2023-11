10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olduğu belirtilen ve 24 bin 468 üyesi ile gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren GYODER’in Başkanlık görevini, dernekte uzun yıllardır aktif görevlerde bulunan Neşecan Çekici devraldı. Derneğe 3 yıl boyunca başkanlık yapan Mehmet Kalyoncu ise görevine GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. Yeni dönemde GYODER Başkan Yardımcısı olarak görev alacak isimler de Ayla Heyfegil, Cem Yılmaz, Tuğra Gönden, Mahmut Sefa Çelik, Yağmur Yaşar ve Burak Kutluğ olarak belirlendi.



Düzenlenen basın toplantısında görevi Neşecan Çekici’ye devreden Mehmet Kalyoncu, “3 yıldır büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm GYODER Başkanlığı görevimi, Yönetim Kurulu’nda aldığımız ortak kararla, 2011’den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici’ye devrediyorum. Ben bu dönemde vicdanımı dinleyerek kurucusu olduğum Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında deprem bölgesindeki tasarım ve planlama çalışmalarına odaklanacağım” diye konuştu.





Dernek, Mehmet Kalyoncu döneminde, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra bölgede aktif olarak sorumluluk üstlenmiş ve üyeleriyle birlikte tamamen gönüllü olarak 100 bin konutun master plan ve mimari projelerinin 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanmasını sağlamıştı.



'' Gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için çalışacağız''

Yeni dönemde GYODER Başkanı olarak görev yapacak olan Neşecan Çekici, 2003 yılında üye olarak katıldığı dernekte 2011 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordu. Son olarak Başkan Yardımcılığı görevi yapan Neşecan Çekici basın toplantısında yaptığı konuşmada “Kalyoncu liderliğindeki yönetim kurulumuzun, değerli başkan yardımcılarımızın, icra kurulumuzun, komitelerimizin ve çok kıymetli üyelerimizin destekleri ile 3 yıldır birçok projenin ilk tohumlarını attık ve hepsinde de sektörümüze ve kamuya yarar sağlayabilecek bir aşama kaydettik. Dernek olarak, sektörün kuvvetli desteği ile devam eden projelerimize ivme kazandırarak kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu yeni dönemde iş birliği ve dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” dedi.



Neşecan Çekici, bu görevlendirme ile Türkiye’de yapı endüstrisinin ilk kadın sivil toplum kuruluşu lideri oldu.



‘‘4T sertifikası yani Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerini her fırsatta vurgulamaya devam edeceğiz’’

Neşecan Çekici, dernek olarak son dönemde Yeni Konut Modeli de dahil pek çok yenilikçi projeye imza attıklarını belirterek, “Bu dönemde de GYODER’in ana vizyonu olan 4T yani Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerini her fırsatta vurgulamaya devam edeceğiz. 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde de açıkladığımız gibi PwC ortaklığında vereceğimiz 4T Sertifikası ile tüm bu ilkelerin sektörümüzdeki en iyi uygulamalarını keşfetmeye, takdir etmeye ve yaygınlaştırmaya çalışacağız” dedi.



‘‘Proptech Hub ve Design Hub hayata geçti’’

Kısa zaman önce YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi’ni hayata geçirdiklerini, Design Hub ile de tasarım ekosistemini desteklediklerini söyleyen Neşecan Çekici, “Dernek olarak; şehirlerimizi başta deprem olmak üzere afetlere hazır hale getirmek, yeniden yapılanma sürecinin stratejisini oluşturmak ve uygulamak hedefiyle faaliyet gösterecek olan CITYLAB Türkiye merkezini kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu platform ile yeni fikir ve teknolojileri benimseyerek kentlerimizin daha yaşanabilir, sürdürülebilir, her canlının yaşam hakkına saygılı, dirençli ve eşitlikçi yaşam alanları olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.



‘‘Üniversitelerle işbirliklerimiz devam edecek’’

Eğitimin her zaman kendileri için öncelikli konuların başında yer aldığını söyleyen Çekici, “Sektörün gelişmesi, içinde istihdam edilen insan kaynağına yatırım ile olabilir. Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitemizin çalışmaları ile bu alanda taşıyıcı platformumuz olan GYODER Akademi bu kapsamda önemli bir rol üstleniyor. Ankara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile de çeşitli akademik iş birliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.



‘‘Pazar yeri ile fırsatçılığın önüne geçilecek’’

GYODER Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitesi önderliğinde hazırlanan GYODER Gösterge ile de sektörle ilgili olan tüm kesimler için önemli bir veri kaynağı sunduklarını hatırlatan Çekici, “Üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz bir diğer projemiz ‘Konut Projeleri İçin Pazar Yeri’. Son dönemde herkesin aklını kurcalayan fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.