İzinlerini kullanmak için her yıl memleketlerine dönen gurbetçiler, konuta yatırım yaparak sektörün canlanmasına katkı sağlıyordu. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce konutun yıkılması, gurbetçilerin yatırımını değiştirdi. Geçtiğimiz aylarda da deprem fırtınasına giren Kayseri’de de gurbetçileri tercihi konuttan yana olmadı.

Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, gurbetçilerin konuta yatırım yapmadığını kaydederek, “Gurbetçilerimiz geçmiş yıllara nazaran bu yıl maalesef yatırım yapmadılar. Yatırım yapmalarını bekliyoruz ama bu yıl böyle bir yatırım söz konusu olmadı. Gurbetçilerimizle konuştuğumuzda bunun sebebini depremden etkilendikleri için olduğunu söylüyorlar. Depremler de halen bitmiş değil. Onun etkisi var diye düşünüyoruz. Arsa ve konut fiyatlarının çok arttığından bahsediyorlar. Gurbetçilerimiz bu yıl arsaya yatırım yapmaya çalışıyorlar. Müstakil ev ve villa tarzı evlere yönelim oldu. Arsa fiyatları da Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de tavan fiyatta. Onun için gurbetçilerimiz yatırıma çok yönelmiyorlar. Fiyatlar yerinde durmuyor, gün geçtikçe artıyor. eğer yatırım yapmak istiyorlarsa bir an önce değerlendirmelerinde fayda var. Fiyatlar her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de yerinde durmuyor. Döviz bazında baktığımız zaman paraları değerliyken, bir an önce bir yer almalarında fayda var diye düşünüyorum. Özellikle deprem yönetmeliğine uygun dairelere ağırlık versinler. Zaten yeni dairelerimizin hepsi deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılıyor. Yatırım yapmaları için döviz bazında hareket ettiğimiz de tam zamanı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.