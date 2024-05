Güney Marmara Bölgesi’nde bu yıl tarım faaliyetleri oldukça verimli geçiyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur’un açıklamalarına göre, bölgede başta buğday ve arpa olmak üzere birçok üründe yüksek verim elde ediliyor. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık sorunlarının bu sezon görülmemesi de üreticinin yüzünü güldürüyor. Mısır ve ayçiçeği ekimlerinin de yoğun olarak devam ettiğini ifade eden Burak Uğur, sanayilik domates üretiminde de ciddi bir artış yaşandığı belirtti.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur, “Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir il başkanlığı olarak, tüm Balıkesir ilindeki çiftçilik faaliyetlerini yakinen değerlendiriyor ve takip ediyoruz. Şu anda da bu dönem itibariyle Güney Marmara Bölgesi’nde ağırlıklı olarak hububat hasat dönemine doğru yaklaştığımızı ifade edebiliriz. Tüm üreticilerimiz şu an yoğun bir şekilde hububat hasadını beklemektedirler. Şu an buğday ve arpaya baktığımızda yetiştirilme periyotları içerisinde son derece sağlıkla, bu döneme ulaştıklarını ifade edebiliriz. Özellikle son yıllarda yaşadığımız kuraklığı, bu sezon yaşamadık. Bu sezon yağış rejimi anlamında çok güzel bir buğday ve arpa yetiştiricilik sezonu yaşadık” dedi.



"Üretici heyecanla fiyatlandırma bekliyor"

Burak Uğur, verimli bir sezon geçiren üreticinin merakla fiyatlandırma beklediğini dile getirerek, “Şu an üreticilerimiz ciddi bir şekilde fiyatlandırma bekliyor. Ürünlerinin ne kadara satılacağına dair merak içindeler. Bizler de ivedilikle, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üreticimize değer katacak ve üreticimizin tarımsal faaliyetini devam ettirecek nitelikte bir fiyat açıklamasını bekliyoruz” diye konuştu.



"Sanayilik domateste ekim bu yıl yüzde 50 arttı"

Güney Marmara’daki diğer tarımsal faaliyetler ile ilgili de bilgi veren Burak Uğur, "Güney Marmara Bölgesi’nde mısır ve ayçiçeği ekimleri de devam ediyor. Hem ayçiçeğinde, hem de mısır türünde şu anda yaklaşık yüzde 50 civarında ekimlerin tamamlandığını gözlemliyoruz. Sanayilik domates türünde de ekimlerin geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl ciddi oranda arttığını gözlemliyoruz. Sanayilik domates türünde ekim bu yıl yüzde 50 civarında arttı diyebiliriz. Biz her zaman tarım profesyonelleri olarak üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Tüm dertlerine ve problemlerine ses olmaya, teknik anlamda da destek olmaya mücadele ediyoruz. Emek veren ve üretim yapan tüm dostlarımıza bol bereketli sezon diliyoruz" ifadelerinde bulundu.