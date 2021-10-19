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Güney Koreli Kim Min-Jae'nin kırmızı kart görmesi ülkesinde olay oldu!

Spor 19.10.2021, 11:45
Güney Koreli Kim Min-Jae'nin kırmızı kart görmesi ülkesinde olay oldu!
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ŞANSALAN'IN KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Zorlu mücadelenin ardından hakem Ali Şansalan'ın kararları tartışmalara neden oldu.