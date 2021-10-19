Güney Koreli Kim Min-Jae'nin kırmızı kart görmesi ülkesinde olay oldu!

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ŞANSALAN'IN KARARLARI TARTIŞMA YARATTI



Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Zorlu mücadelenin ardından hakem Ali Şansalan'ın kararları tartışmalara neden oldu.