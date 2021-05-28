Yeniden başlayan Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı: 'Duyulursa beni öldürürler'

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 6 sanığın yargılamalarına yeniden başlandı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tahliye edilen maktulün amcası sanık Yusuf Aydemir ile tutuksuz sanıklar Y.A, B.D, H.D, M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A, katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan da izledi.

Maktul Leyla Aydemir'in annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

"AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler" dedi

Duruşmanın başında dinlenen Leyla’nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, “Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken esmer birinden şüpheleniyoruz diyorlar.

Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanın kilerde Leyla’nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir’in AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler' diyor. Bunu üzerine AFAD ekibinden kişi ses etmiyor. Biz Leyla'nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz” dedi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir davasında Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Ses kaydı dinlenecek

Duruşma devam ediyor. Mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydı celse arası mahkeme başkanı tarafından dinlenecek.