Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ifadesine göre Esra Hankulu'nun son sözleri: 'Ne lanet şeymiş bir daha içmeyeceğim'
BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi
Yangın bölgesinde yağmur sevinci...
Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken saat 17.00 sıralarında sağanak bastırdı.
Gündem 07.08.2021, 18:00
İlçe merkezinde ve yangının enkaza döndürdüğü köylerde aniden bastıran yağmur, yaklaşık 20 dakika etkili oldu.
Bölgede yardım çalışmalarına katılan gönüllüler, yağmurun başlamasıyla birlikte sevinç çığlıkları attı.
Kalemler Mahallesi'nde bir vatandaş, asfaltta dizlerinin üzerine çöküp yağmur altında dua etti.
Aniden çıkan fırtına nedeniyle kurulan çadırlar uçma tehlikesi geçirdi.
Gönüllüler, bölgedeki yaşlıları fırtınadan güvenli noktalara taşıdı.
Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise göle döndü.
Yangının etkilediği ormanlık alanlarda soğutma çalışması yapan orman işçileri ve itfaiye ekipleri de yağmur mutluluğu yaşadı.