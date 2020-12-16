Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı

Çin aşısı Türkiye'ye üç aşamada gelecek. Aşının ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu, ancak Çin'de bazı prosedürlerden kaynaklı gecikmenin yaşandığı belirtildi.

10 GÜNE KADAR GELECEK

Çin Dışişleri Bakanlığı, aşının Türkiye'ye ihracı için onay verirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Çin aşısında ilk parti ürünün on güne kadar Türk Hava Yolları ile getirilmesi planlanıyor. Daha sonra bu aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından incelenecek. Türkiye incelemeyi kendi kuralları çerçevesinde yapacak. İnceleme 14 gün sürecek.

40 MİLYON DOZ OCAK SONUNDA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye Çin ile yapmış olduğu anlaşma gereği, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının daha getirilmesi planlanıyor. Şubat ayında ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde.

"VATANDAŞLARI AŞI OLMASI KONUSUNDA İKNA EDECEĞİZ"

Yeni yılla birlikte aşılanma sürecinin başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kısa bir zaman diliminde yoğun aşılama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, "Çünkü kitlesel bağışıklamanın bu şekilde başarılı olabileceğini inanıyoruz. Bu nedenle iki ve üç ay içinde yoğun aşılama dönemi içine girmek istiyoruz. Vatandaşları aşı olması konusunda ikna edeceğiz. Bizim asıl işimiz aşı geldikten sonra başlayacak" ifadelerini kullandı.

HEDEF GÜNDE 1,5 MİLYON DOZ

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldiğinde günde 1,5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, Türkiye'ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yaptı. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, şunları söyledi: "Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor."

3 KİŞİLİK EKİPLER OLACAK

"Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak."

HAZİRAN SONUNA KADAR

"Türkiye'de aşılama her yerde aynı anda başlayacak. 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir."