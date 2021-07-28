Tunç Soyer'den mülteci sorusuna yanıt: Herkesin beraber yaşamayı hazmetmesi lazım!
Ülke gündeminde son günlerde yeniden tartışılan Türkiye’de yaşayan mülteciler hakkında FOX Tv’de katıldığı Çalar Saat programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘’Hayatın içinde onlarla beraber yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım’ açıklamasını yaptı.
Uzun zamandır istikrarsızlık içinde yaşayan Afganistan’ın vatandaşlarının İran sınırından Türkiye’ye geçmesi ‘yeni bir göç dalgası mı başlıyor’ sorusunu akıllara getirirken CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mültecilere su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını açıklaması ile mülteci sorunu tekrar ana gündem maddesi haline geldi.
Fox Tv’de Çalar Saat programının konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuyla ilgili yöneltilen soruya;
‘’İzmir’de 150 bin civarında göçmenimiz var. Kentsel Adalet Daire Başkanlığı kurduk, gündelik hayatlarında kolaylaştırıcı olmak, entegrasyon sağlamak için. Adalet arayışları, sağlık sorunları ne varsa bunlarla ilgilenen özel bir dairemiz var. Hayatın içinde onlarla beraber yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım’’ yanıtını verdi.