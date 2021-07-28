Tunç Soyer'den mülteci sorusuna yanıt: Herkesin beraber yaşamayı hazmetmesi lazım!

Uzun zamandır istikrarsızlık içinde yaşayan Afganistan’ın vatandaşlarının İran sınırından Türkiye’ye geçmesi ‘yeni bir göç dalgası mı başlıyor’ sorusunu akıllara getirirken CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mültecilere su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını açıklaması ile mülteci sorunu tekrar ana gündem maddesi haline geldi.

Fox Tv’de Çalar Saat programının konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuyla ilgili yöneltilen soruya;