Tedbirleri ihlal eden otelin sertifikası iptal edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen kuralların hiçe sayıldığı bir otelde eğlence düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişinin, müzik eşliğinde eğlendiği anlar kameraya yansımıştı.

5 YILDIZLI OTELE İNCELEME

Eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve haberlere konu olması üzerine Sorgun bölgesindeki 5 yıldızlı otele ilişkin inceleme yapıldı.

Evrak kontrolü yapılan otelin diğer kurallara uygun olup olmadığına da bakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uygulandı.

SERTİFİKA İPTAL EDİLDİ

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen ve program sahibi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca (TGA) yürütülen Güvenli Turizm Belgelendirmesi kapsamında sosyal medya ve ulusal basında yer alan haberlerle ilgili harekete geçildiği belirtildi.

TGA tarafından Türk Standartları Enstitüsüne program kurallarına aykırı davranıldığının bildirilmesi neticesinde Manavgat ilçesinde bulunan otelin Güvenli Turizm Sertifikası'nın iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Otelin faaliyetleri salgın dönemi süresince durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Yiğit, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlayacak. Raporlara göre gerekli yaptırım uygulanacak." dedi.