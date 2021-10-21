Tahminler doğru çıktı, hepsi kurguymuş! Taksi bagajında para dolu valiz bulunması olayı yalan çıktı

İstanbul Sarıyer'de bir taksici tarafından çekilen görüntülerde; yolcunun araçta, içinde 1 milyon 800 bin lira olan valizi unuttuğu ve bu valizin sahibine geri verdiği söylendi.

Taksiciler, çantayı sahibine teslim etti ancak görüntülerde paralar gösterilmedi.

Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği haberde; valiz sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım." dedi.

Yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalar yaparak, 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.

"ALMANCIYMIŞ KENDİSİ"

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti.

"SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI DİYE KONUŞTU"

Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak yaşanan bu olayın, taksicilerin imajını düzeltmek için çektiği kurgu bir video olduğu ortaya çıktı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu 'Bu Sabah' programında olayın üstüne gidildi ve gerçek öğrenildi.





"KAYBOLAN PARAM YOK, OLAY TAMAMEN KURGU"

Valizini unuttuğu iddia edilen kişi, programa telefonla bağlanarak yaşanan olayın kurgu olduğunu söyledi.

Şahıs, "Videonun çekildiğinden bile haberim yoktu. Herhangi bir şekilde kaybolmuş bir param yok. Bulunmuş bir param da yok. Ben gurbetçi değilim, Almanya'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu." dedi.

Bu Sabah ekibi de olayın yaşandığı durağa giderek taksicileri köşeye sıkıştırdı.

TAKSİCİ, KENDİSİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Muhabirin zor soruları karşısında kaçacak yer arayan taksici, kendisini tuvalete kilitledi.

Muhabirin, "Talimatı kim verdi?" sorusu üzerine söz alan taksici, "Onu söylemek zorunda değilim." şeklinde cevap verdi.

Durağa gelen bir diğer taksici de soruları yanıtlamak yerine bölgeden uzaklaşmayı tercih etti.