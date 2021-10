Taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Nereli, ne iş yapıyor? İşte Erkan Özerman'ın biyografisi...

Erkan Özerman hakkında iddialar magazin gündeminde yer aldı. 'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, '2. Sayfa' programında Erkan Özerman ile ilgili iddiaları ortaya attı. Peki Erkan Özerman kimdir?

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri olan Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Erkan Özerman, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı.





Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği ile magazin yazarlığı yapan Erkan Özerman bir dönem de Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerini üstlendi.



1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali'ni başkanlığını üstelenen Erkan Özerman aynı zamanda, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanlığını yapıyor.