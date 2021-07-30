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Sözcü yazarından 'Ziya Selçuk istifa etti' iddiası

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilerek, kesinleştiği iddia edildi.

Gündem 30.07.2021, 17:29
Sözcü yazarından 'Ziya Selçuk istifa etti' iddiası
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Sözcü gazetesi yazarı eğitim editörü Sultan Uçar’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ankara’da hareketli saatler… 1-Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar @erolozvar YÖK Başkanı olarak atandı.

2-MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi. @tcmeb @ziyaselcuk

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, iddialar henüz yalanlanmadı.

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