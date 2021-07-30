Sözcü yazarından 'Ziya Selçuk istifa etti' iddiası

Sözcü gazetesi yazarı eğitim editörü Sultan Uçar’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ankara’da hareketli saatler… 1-Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar @erolozvar YÖK Başkanı olarak atandı.

2-MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi. @tcmeb @ziyaselcuk

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, iddialar henüz yalanlanmadı.