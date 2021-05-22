Sorduğu soruyla gündem olup AA'dan kovulan Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorduğu soru yüzünden Anadolu Ajansı'ndan kovulan Musab Turan, Instagram hesabından açtığı canlı yayınla açıklama yaptı.

Turan, babasının da Erbakan'oın öğrencilerinden ve AK Parti teşkilatından olduğunu söyleyerek bir birey olduğunu hatırlattı ve bir bakan danışmanının kendisine "Soru sormuyoruz" demesine sinirlenerek bu soruyu sorduğunu söyledi.

Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Ben gündemi takip eden bir insanım, toplumun nasıl kalkınacağına dair bir kitap da yazdım. Ben Allah'a hep beni aileme mahcup etme diye dua ederim. Özellikle babama mahcup olmaktan Allah'a sığınırım. AKP hareketini Sultanbeyli'de başlatan bir isimdir. Ama ben de bir bireyim. Bugün yaşananları kısaca özetleyeyim.

Normal haber telaşıyla gündemi takip eden biri olarak oradaydım. Sayın Bakan'ın danışmanı Rıdvan Tezel, kulağıma eğilerek soru sormuyoruz dedi. Benim burada kayışım attı.

Orada zaten TRT, DHA ve AA var. Bu adamlar zaten size ne sorabiliyor ki? Bir tane soru sordum, baktım bu özgüven hayra alamet değil. Zaten kendi içimde AKP'nin artık fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin adalet ekseninde kendi rayına oturması lazım. Ülke siyasetinin rayına girmesi ve huzur ortamı gerekliydi. Ben de kendime bir sorumluluk biçtim, pişkin bakan danışmanının sözleri bana sorumluluk yükledi.

Sorumun sonunda duygusallaştığım için özür diliyorum ama bu soruyu sorduğum için özür dilemiyorum. Ak Parti'yi herkes bitirmeye çalışıyor. Toplum hareketi, dip dalga diyoruz ya insanlar inandı, güvendi. Ak Parti'nin fabrika ayarlarına dönmesi çocuklarımızın geleceği çin çok önemli"

MUSAB TURAN'IN BABASINDAN AÇIKLAMA

Turan'ın açıklamasında bahsettiği ve görüntülerde yer alan babası Ali Seydi Turan, Twitter'da yaptığı açıklamada oğlu Musab Turan'ın sorduğu soruyu tasvip etmediğini söyledi. Turan'ın açıklamsı şöyle:

21.05.2020 tarihli ulusal basında haber programlarında adı geçen Musab Turan'ın babası olarak sorulan soruyu ve soru şeklini tasvip etmediğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Ak partinin kuruluşundan bu güne gururla bu davanın neferi oldum. Parti teşkilatımın her kademesinde bulundum. Duruşumda bir milim sapma olmamıştır. Oğlumun Türkiye kamuoyunu meşgul etmesinden dolayı rahatsız olduğumu beyan eder, saygılarımı sunarım.

Kamuoyuna duyurulur:



21.05.2020 TARIHLI ULUSAL BASINDA HABER PROGRAMLARINDA ADI GEÇEN MUSAB TURAN 'IN BABASI OLARAK SORULAN SORUYU VE SORU SEKLINI TASVIP ETMEDIGIMI KAMUOYUNA DEKLARE EDIYORUM.

AK PARTININ KURULUŞUNDAN BU GUNE GURURLA BU DAVANIN NEFERI OLDUM. + — Ali Seydi Turan (@aliseydituran) May 21, 2021

FETÖ'YÜ ÖVDÜĞÜ TWEETLER ÇIKTI

Ali Seydi Turan'ın, sosyal medya hesabından Fethullah Gülen'i övdüğü tweetleri ortaya çıktı.

Oğlu Musab Turan'ın sorusunu tasvip etmediğini ifade eden Turan'ın geçmişte FETÖ elebaşını övdüğü tweeti şöyle: