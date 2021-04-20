Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında yaşanan ani artış nedeniyle pek çok alanda yeni tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda eğitim alanında da 8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar için uzaktan eğitime geçildi. Bu kararın ardından sınavlar hakkındaki son gelişmeler, öğrencilerin gündeminde yerini aldı.

Lise ve ortaokul sınav tarihlerinin değişip değişmediği hakkında araştırmalara başlayan milyonlarca öğrenci, 'Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? 3 Mayıs'ta sınavlar yapılacak mı?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, sınavlar iptal mi, ertelendi mi? 3 Mayıs'ta sınavlar yapılacak mı? İşte, detaylar...

SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde yapılacak yüz yüze sınavların durumunu yayımladığı genelge ile netleştirdi.

Genelgeye göre; öğrenciler 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavlarında 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konulardan sorumlu olacak.

Sınavlar, 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren “Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları” konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

3 MAYIS SINAVLAR İPTAL Mİ?

Kısmi kapanma kararının ardından MEB tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda, 8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar için uzaktan eğitim geçildi.

Ancak henüz sınavların iptal olduğu ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi.