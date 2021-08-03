RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, medya kuruluşlarına orman yangınlarının haberleştirilmesi hakkında bir yazı gönderdi.

“Medyamızın sorumluluk bilinci içinde duyarlılıkla hareket etmesi, vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir” denilen yazı şöyle:

“Medya kuruluşumuzun değerli temsilcisi; Ülkemizde yaşanan her türlü olağanüstü durumda ve afetlerde devlet, millet ve medya iş birliği olası krizlerin etkin ve verimli yönetilmesi açısından çok değerlidir. Hem ormanlarımızın hem de yüreklerimizin yandığı bugünlerde, bu iş birliğinin kaçınılmaz olduğu açıktır. Yangınların insanlarımız üzerindeki algısal tesirini vahim hale getirmek hiçbir şeyin çözümü değildir. Yaşanan elim hadiselerin toplumsal bir kriz haline gelmemesi devlet yönetiminin de medyamızın da arzusudur. Medyamızın sorumluluk bilinci içinde duyarlılıkla hareket etmesi, vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir. Verilen haberlerde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınılması, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı görüntülere yer verilmemesi gerektiği daha önce Üst Kurulumuz tarafından sizlere hatırlatılmıştır. Ancak, Üst Kurulumuz tarafından yapılan yayın denetimlerinde, maalesef ki, birçok yayıncı kuruluşun bu konuda gereken hassasiyeti göstermediği, kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldığı, sahadan yapılan devamlı canlı yayınların halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde oldığı görülmektedir. 130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır. Bugün itibari ile, RTÜK uzmanları tarafından cezai yaptırıma esas oluşturulması amacıyla raporlama çalışmasına başlanılmıştır. Bu minvalde, orman yangınlarıyla ilgili yapılan yayınların 6112 sayılı Kanun’da yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, tereddütler halinde İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile temasta olunması son derece önemlidir. Aksi takdirde söz konusu yayın ilkelerini hiçe sayan medya hizmet sağlayıcılara en ağır müeyyidelerin uygulanması kaçınılmaz hale gelecektir.”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), orman yangınlarına ilişkin yapılan yayınlarda "halkı olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya konulduğunu" belirterek, medya kuruluşlarına "halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan kaçınmaları" uyarısında bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin farklı noktada çıkan yüzün üzerinde yangının, acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürüldüğüne dikkat çekilerek "Buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır" denildi.

Açıklama, RTÜK yasasına göre "suç"

Üst Kurul'un CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı, yazının doğru olduğunu belirtse de açıklamanın RTÜK yasasına aykırı olduğunu savundu.

Taşçı, "Ebubekir Şahin'in bu talimatı RTÜK yasasına göre suçtur. Çünkü yasaya göre televizyon kanallarının neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağı kendi editöryel bağımsızlıkları ile ilgilidir. Hatta yayın hazırlık aşamasında dahi RTÜK'ün müdahalesi yasaktır. Yasanın bu açık hükmüne rağmen RTÜK Başkanının TV'lere gönderdiği bu talimat suçtur. Anlaşılan o ki yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşuyorlar" dedi.

RTÜK, yangınların başlamasından bir gün sonra yaptığı açıklamada da yangınlara ilişkin yayınlar konusunda uyarıda bulunarak, "Yayıncı kuruluşlarımız haberlerinde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir" demişti. RTÜK, açıklamasında "Yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız" uyarısında bulunmuştu.

Taşçı’nın sosyal medye hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle: