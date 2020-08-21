Reuters: 20 yıl boyunca Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak
Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli bir enerji kaynağı bulduğunu ve bu kaynağın ticari olarak kullanılması halinde Türkiye'nin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığının azalacağını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “yeni dönemin habercisi” olarak duyurduğu müjdeyi bugün açıklayacak. Türk enerji şirketlerinin hisselerini ve Türk lirasının değerini artıran açıklama sonrası gözler Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi.
20 YIL BOYUNCA TÜRKİYE’NİN İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR
Reuters’ın Türk kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Karadeniz’de doğal gaz keşfedildi ve bu keşfin 20 yıl boyunca Türkiye’nin enerjisini karşılayabileceği ifade edildi.
Bir Türk yetkili de Batı Karadeniz’de bulunan ve Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde doğal gaz bulgusunun olduğunu, 800 milyar metreküp rezerv ve Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.
ÜRETİME BAŞLAMASI 7 İLA 10 YIL SÜREBİLİR
Enerji kaynağının üretimine başlamanın 7 ila 10 yıl alabileceğini belirten Türk yetkili, yatırım maaliyetlerinin 2 ya da 3 milyar dolar olacağını söyledi.
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