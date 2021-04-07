Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Üç ayların sonuncusu ve on bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Müslüman aleminin heyecanla beklediği oruç ibadeti 30 gün sürecek ve ardından bayram tatili gelecek.

Vatandaşlar, geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçen Ramazan ayını bu sene de kısıtlamalar çerçevesinde idrak edecek.

Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu şimdiden vatandaşların gündeminde yerini aldı. Bu sene Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan tatili kaç gün? İşte detaylar..

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayının başlangıç tarihi ise 13 Nisan olarak açıklandı. Buna göre Ramazan ayının ilk sahuru 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. 12 Mayıs günü son bulan Ramazan ayından sonra ise 13 Mayıs Ramazan Bayramı’nın ilk günü olarak kutlanacak.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan bayram hafta sonu ile birleştirilirse toplamda Ramazan Bayram tatili 4,5 gün olacak.

2021 RAMAZAN TAKVİMİ