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Model ajanslarında skandallar bitmiyor! Genç erkek model tacize uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu...

Cinsel birliktelik kurmak isteyen ajans sahibi Shakir S. tarafından, fiziksel ve sözlü tacize uğradığını ifade eden model Edipcan Aksoy, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Gündem 22.10.2021, 14:46
Model ajanslarında skandallar bitmiyor! Genç erkek model tacize uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu...

Profesyonel modellik yapan Edipcan Aksoy, Daman Model Management isimli ajans sahibi Shakir S.'den kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Yıllardır cinsel birliktelik kurmak isteyen ajans sahibinin, fiziksel tacizine maruz kaldığını ifade eden model Edipcan Aksoy, Shakir S.'in cezalandırılmasını talep etti.

Profesyonel modellik yapan Edipcan Aksoy Daman Model Management isimli ajans sahibi Shakir S.'den kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur model tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; 2015 yılından beridir dünyaca ünlü 'Daman Model Management' isimli ajansta çalıştığını, şirketin sahibi olan Shakir S. tarafından yıllardır fiziksel ve sözlü tacize maruz kaldığı anlatıldı.

Model Edipcan Aksoy

"Sen şimdi teksin akşamları uyuyamazsın"

Edipcan Aksoy tarafından savcılığa sunulan dilekçenin devamında, Daman Model Management isimli ajans sahibinin 2018 yılından beridir sözlü ve fiziksel bir takım cinsel tacizlerine maruz kaldığını ilk olarak kız arkadaşı Dajana'nın vize sorunu olduğu için memleketine gittiğinde Shakir S.'nin kendisine 'Sen şimdi teksin akşamları uyuyamazsın' diyerek özel yerlerine dokunduğunu anlattı. Ardından Fransız model Quentin Emery'nin evinde düzenlenen bir doğum günü partisinde ajans sahibiyle karşılaştığını iş konuşma bahanesiyle yine özel bölgelerine dokunarak cinsel taciz eylemini sürdürdüğünü ifade etti.

Ajanstan ayrılmak zorunda kaldı

Taciz eylemlerinin devam etmesiyle ajanstan ayrılmak zorunda kalan model Edipcan Aksoy ajans sahibi Shakir S.'den şikâyetçi olduğu başkaca konularla ilgili davaların sürdüğünü bu davalarda da cinsel taciz olaylarını anlattığını ancak mahkemenin dava dışı olduğu için harekete geçmediğini anlattı.

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