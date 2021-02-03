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Melih Bulu, Nagehan Alçı'ya konuştu

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından öğrenci ve akademisyenler tarafından bir aydır protesto edilen Melih Bulu, istifayı asla düşünmediğini söyledi. Bulu, “Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak” açıklamasını yaptı. 

Gündem 03.02.2021, 11:35 03.02.2021, 12:10
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Melih Bulu, Nagehan Alçı'ya konuştu

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Bulu, "Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusuna,  "Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi.

Alçı yazısında, "Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor." ifadesini kullandı. 

Alçı yazısında şunları kaydetti: 

"DEVA Partisi’nden çok tepki geldi, Aygören geri adım atmak zorunda kaldı"

"Peki danışman olarak atadığı Oğuzhan Aygören’in sonrasında bu pozisyonu reddeden açıklamasına ne diyor Prof. Bulu?

"Oğuzhan Hoca ile eski tanışıklığımız var Nagehan Hanım. Aramızda hep birlikte ne yapabiliriz diye konuşurduk. Ben kendisini rektör danışmanlığına atadığımda başta her şey iyiydi ancak sonra mensubu olduğu DEVA Partisi’nden çok tepki geldi, o nedenle geri adım atmak zorunda kaldı."

Melih Bulu’yu son konuştuğumuza göre daha gergin ve bıkkın buldum ancak hâlâ kararlı.Olayların bitip, kendisinin kabul edileceğine olan inancı tam. Zaman zaman YÖK ile de istişare ediyormuş.

 Kendisinden önceki rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan da Bulu kadar olmasa da başlarda tepki ile karşılanmıştı, o bu süreçte yardımcı oluyor mu, diye sorduğumda "Arkadan destek veriyor" demekle yetindi Bulu. Bütün Türkiye’nin gözü önünde en kıymetli üniversitelerin başında gelen Boğaziçi her gün hırpalanıyor. Bir çözüm bulunması şart. Bence hem öğrenci ve akademisyenler hem de rektörlük birer adım geri atarak bir diyalog zemini oluşturmalı."

Bulu, Alçı'nın şahmeran figürlü Kabe fotoğrafına yöneltilen tepkiler sonrası Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kapatılmasıyla ilgili yönelttiği soru üzerine şunları söyledi:

"Nagehan Hanım öncelikle şunu söyleyeyim: Burada LGBT kimliği hedef alınıyor gibi bir yaklaşım yok, Boğaziçi kurumsal olarak her kimliğe saygılıdır. Benim LGBT bireylere yönelik asla bir tepkim söz konusu değil. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım. Ancak bu üniversitede kulüpleşmek için önce aday kulüp statüsü alınıyor siz de biliyorsunuzdur, 2 senelik bir izleme süresi oluyor. LGBT aday kulüptü, henüz kulüpleşmemişti." 

"2 seneyi doldurup ne zaman kulüpleşecekti?" şeklindeki soruya da Bulu, "Açıkçası süre aşımı vardı, bizden önceki yönetim işi uzatmış, 6 ay kadar önce dolmuş süre. Bu infiale yol açan serginin materyalleri LGBT kulüp odasından çıkınca, bir de üzerine PKK ile ilgili bir materyel de yine aynı odada bulununca kulüp adaylığı iptal edildi. Öğrenciler bunun üzerine rektörlük binasını ablukaya aldılar" yanıtını verdi.

Melih Bulu daha önce Twitter hesabından #bogazicilgbtrezaleti tagiyle bir paylaşım yapmış, LGBTİ+ları hedef göstermişti. 

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