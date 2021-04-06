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'Mavi Vatan' Doktrini nedir? Bildiri yayınlayan emekli amirallerle ne ilgisi var?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Twitter'dan Mavi Vatan hashtagı ile paylaşımda bulunmasının ardından, "Mavi Vatan nedir?" sorusu gündeme gelmişti. 104 amiralin imza attığı Montrö Sözleşmesinin iptali hakkındaki bildiri ve bildiriye imza atan amirallerin "Mavi Vatan" için hapis yatmış insanlar olmaları da "Mavi Vatan" kavramı nedir sorusunu tekrar gündeme getirdi. Peki nedir bu "Mavi Vatan Doktrini"? Önemi nedir? Maddeleri nelerdi? İçeriğinde neler var? Kimler savunuyor? Cevabı haberimizde...

Gündem 06.04.2021, 12:13 06.04.2021, 12:39
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'Mavi Vatan' Doktrini nedir? Bildiri yayınlayan emekli amirallerle ne ilgisi var?

Hidrokarbon arama çalışmalarına devam eden Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarına ulaşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan 'Mavi Vatan' ve 'Oruç Reis' hashtaglerini kullanarak paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Mavi Vatan hashtagı ile yaptığı paylaşımında, "Mücadele azmini tarihin her devrine cesaretiyle nakşetmiş ve var olma hakkını mücadelesiyle tasdik ettirmiş aziz milletimizin Mavi Vatan’daki kahraman evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, milletimizin bahtı gibi açık olsun." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından "Mavi Vatan nedir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

BİLDİRİYE İMZA ATAN AMİRALLER MAVİ VATANCI MI?

103 Emekli Amiral'in bildirisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Soruşturma açılan bildiriye imza atan Amiraller, Odatv'ye konuştu: "Bizler Mavi Vatan için hapis yattık..."

Son dönemde gündeme gelen tarikat evinde üniforması üzerine cübbe giyen amiral Mehmet Sarı günlerdir tartışılıyor. 

Odatv, Cübbeli Amiral Mehmet Sarı'nın bilinmeyen geçmişine ulaşmıştı.

Amiral Mehmet Sarı'nın tarikat evinde cübbeli fotoğraflarının medyada yayımlanması sonrasında büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Odatv'nin Mehmet Sarı ile ilgili haberinden sonra, konuyla ilgili olarak, 103 emekli Amiral imzasıyla dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"Tekkedeki amiral" görüntüleri için emekli Amiraller, "Sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" dedi.

Paylaşılan mesaj, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Söz konusu bildiriye AK Parti cephesinden peş peşe tepki açıklamaları gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yayımlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

"BİZLER MAVİ VATAN İÇİN HAPİS YATTIK"

Bildiride imzası bulunanlardan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ve “Mavi Vatan” kavramını ortaya çıkaran emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Odatv'ye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin soruşturma başlatmasına ilişkin Emekli Koramiral Kadir Sağdıç Odatv’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her şey kamuoyu önünde oldu. Açıklama yapmak Anayasal hakkımız. Biz de bu hakkımızı kullandık. Soruşturmaya ilişkin bir şey söylemeyeceğim. Biz yayımladığımız açıklamayla görüşlerimizi halkımızla paylaştık.”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Odatv'ye konuştu. Gürdeniz, “Bizler Mavi Vatan için hapis yatmış insanlarız. Bu son derece yumuşak metni, krize çekerek yanlış algılar yaratılması son derece yanlış” dedi.

Son dönemde Montrö sözleşmesinin tartışmaya açılması ve Mehmet Sarı isimli bir generalin üniforması üzerine cübbe giyerek tarikat evinde fotoğraf vermesine ilişkin açıklama yaptıklarını anlatan Cem Gürdeniz, “Demokrasilerde insanlar fikirlerini özgürce ifade eder. Bu tip ayrıştırıcı girişimler yapılması, basit bir bilgilendirme notunu krize çekmenin kimseye yararı yoktur” diye konuştu.

Mavi Vatan nedir?

Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizcilik politikasını şekilleştiren doktrindir.

2015 sonrasında Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. İlişkili İleri Savunma doktrini, dış politikanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bildiriye imza atan isimlerin içinde yer alıyor.

'Mavi Vatan' terimi ilk olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atılmıştır. 14 Haziran 2006 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen Karadeniz ve Deniz Güvenliği konulu sempozyumda ilk kez yine Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ilk kez kullanılmıştır. Cem Gürdeniz'in emekliliği sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirilmiş ve daha spesifik hale dönüştürülmüştür.

BİLDİRİYE KİMLER İMZA ATTI?

Emekli 104 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri siyaset gündemine oturdu. Peki, 104 Emekli amiral kimdir? 104 emekli amiral olayı nedir? İşte, 104 Emekli amiral isim listesi! Amirallerin bildirisi nedir? 104 Emekli Amiral'in tüm isimleri nelerdir? 104 Emekli Amiral kimdir? İsim listesi!

104 EMEKLİ AMİRAL OLAYI NEDİR?

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 104 emekli amiral, gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayınladı.

104 emekli amiral, dün gece Başkent'i karıştıran bir bildiri yayınladı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bildirideki "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekti.

104 EMEKLİ AMİRAL İSİMLERİ TÜM LİSTE

104 Emekli Amiral'in tüm isimleri aşağıdaki gibidir:

  1. Emekli Amiral Ergun MENGİ
  2. Emekli Amiral Alaettin SEVİM
  3. Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVĠREN
  4. Emekli Amiral Işık BİREN
  5. Emekli Amiral Ahmet ŞENOL
  6. Emekli Amiral Hasan HOŞGİT
  7. Emekli Amiral Vedat ERSİN
  8. Emekli Amiral Metin AÇIMUZ
  9. Emekli Amiral Atilla KEZEK
  10. Emekli Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
  11. Emekli Amiral Önder ÇELEBİ
  12. Emekli Amiral Metin POYRAZLAR
  13. Emekli Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
  14. Emekli Amiral Engin BAYKAL
  15. Emekli Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
  16. Emekli Amiral Atilla KIYAT
  17. Emekli Amiral Vehbi ALPMAN
  18. Emekli Amiral Celal PARLAKOĞLU
  19. Emekli Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
  20. Emekli Amiral Serdar DÜLGER
  21. Emekli Amiral Abdullah METE
  22. Emekli Amiral Ertan DEMİRTAŞ
  23. Emekli Amiral Orhun ÖZDEMİR
  24. Emekli Amiral Ersin GÜLER
  25. Emekli Amiral Nadir KINAY
  26. Emekli Amiral Hüseyin HOŞGİT
  27. Emekli Amiral İlker GÜVEN
  28. Emekli Amiral Baha EREN
  29. Emekli Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
  30. Emekli Amiral Şükrü BOZOĞLU
  31. Emekli Amiral Hakan ERCAN
  32. Emekli Amiral Mesut ÖZEL
  33. Emekli Amiral Taner EZGÜ
  34. Emekli Amiral İbrahim AKIN
  35. Emekli Amiral Ömer AKDAĞLI
  36. Emekli Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
  37. Emekli Amiral Taner BALKIŞ
  38. Emekli Amiral İzzet ARTUNÇ
  39. Emekli Amiral Hakan ERAYDIN
  40. Emekli Amiral Mehmet Ali ÇINAR
  41. Emekli Amiral Deniz DAĞLILAR
  42. Emekli Amiral Yalçın ERTUNA
  43. Emekli Amiral Türker ERTÜRK
  44. Emekli Amiral Aydın CANEL
  45. Emekli Amiral Sami ÖRGÜÇ
  46. Emekli Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
  47. Emekli Amiral Nazım ÇUBUKÇU
  48. Emekli Amiral Ahmet AKSOY
  49. Emekli Amiral Can ERENOĞLU
  50. Emekli Amiral Doğan HACİPOĞLU
  51. Emekli Amiral Abdullah AKGÜL
  52. Emekli Amiral Aziz ÖZTÜRK
  53. Emekli Amiral A.Serdar AKINSEL
  54. Emekli Amiral İlker GÜVEN
  55. Emekli Amiral Mustafa İPTEŞ
  56. Emekli Amiral Caner BENER
  57. Emekli Amiral Nejat BERKSUN
  58. Emekli Amiral Kadir SAĞDIÇ
  59. Emekli Amiral Tayfun TANSAN
  60. Emekli Amiral İskender YILDIRIM
  61. Emekli Amiral Ali Yüksel ÖNEL
  62. Emekli Amiral Uğur YİĞİT
  63. Emekli Amiral Mustafa ÖZBEY
  64. Emekli Amiral Cem GÜRDENİZ
  65. Emekli Amiral Bülent BOSTANOĞLU
  66. Emekli Amiral Murat BİLGEL
  67. Emekli Amiral Cengiz ALPÖZÜ
  68. Emekli Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
  69. Emekli Amiral Tufan MİMİR
  70. Emekli Amiral Turgut TUFAN
  71. Emekli Amiral Turhan ÖZER
  72. Emekli Amiral Alper TEZEREN
  73. Emekli Amiral Mustafa ÜLTANUR
  74. Emekli Amiral Ruhsar SÜMER
  75. Emekli Amiral Cemal ÜREN
  76. Emekli Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
  77. Emekli Amiral Deniz CORA
  78. Emekli Amiral Gürkan İNAN
  79. Emekli Amiral Atilla TONGUÇ
  80. Emekli Amiral Mustafa KARASABUN
  81. Emekli Amiral Erol YÜKSEL
  82. Emekli Amiral Özbek GÜRGÜN
  83. Emekli Amiral Bülent OLCAY
  84. Emekli Amiral Nejat GÜLDİKEN
  85. Emekli Amiral Turgay ERDAĞ
  86. Emekli Amiral İsmail TAYLAN
  87. Emekli Amiral Aydın GÜRÜL
  88. Emekli Amiral Raif NALDEMİR
  89. Emekli Amiral Numan ALANSAL
  90. Emekli Amiral Tanzar DİNÇER
  91. Emekli Amiral Erol ADAYENER
  92. Emekli Amiral Haluk Sayın
  93. Emekli Amiral Ferhat FERHANOĞLU
  94. Emekli Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
  95. Emekli Amiral Ali Sadi ÜNSAL
  96. Emekli Amiral Doğan DENİZMEN
  97. Emekli Amiral Taner AKKAYA
  98. Emekli Amiral Necati KURT
  99. Emekli Amiral Tayfun URAZ
  100. Emekli Amiral Engin HEPER
  101. Emekli Amiral Hayati BİLGİÇ
  102. Emekli Amiral Hasan Nihat DOĞAN
  103. Emekli Amiral Ömer Bayram ÇETİN
  104. Emekli Amiral Mithat Kemal ALGÜL

Kaynak: Odatv.com, dunya.com

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