'Mavi Vatan' Doktrini nedir? Bildiri yayınlayan emekli amirallerle ne ilgisi var?

Hidrokarbon arama çalışmalarına devam eden Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarına ulaşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan 'Mavi Vatan' ve 'Oruç Reis' hashtaglerini kullanarak paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Mavi Vatan hashtagı ile yaptığı paylaşımında, "Mücadele azmini tarihin her devrine cesaretiyle nakşetmiş ve var olma hakkını mücadelesiyle tasdik ettirmiş aziz milletimizin Mavi Vatan’daki kahraman evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, milletimizin bahtı gibi açık olsun." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından "Mavi Vatan nedir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

BİLDİRİYE İMZA ATAN AMİRALLER MAVİ VATANCI MI?

103 Emekli Amiral'in bildirisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Soruşturma açılan bildiriye imza atan Amiraller, Odatv'ye konuştu: "Bizler Mavi Vatan için hapis yattık..."

Son dönemde gündeme gelen tarikat evinde üniforması üzerine cübbe giyen amiral Mehmet Sarı günlerdir tartışılıyor.

Odatv, Cübbeli Amiral Mehmet Sarı'nın bilinmeyen geçmişine ulaşmıştı.

Amiral Mehmet Sarı'nın tarikat evinde cübbeli fotoğraflarının medyada yayımlanması sonrasında büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Odatv'nin Mehmet Sarı ile ilgili haberinden sonra, konuyla ilgili olarak, 103 emekli Amiral imzasıyla dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"Tekkedeki amiral" görüntüleri için emekli Amiraller, "Sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" dedi.

Paylaşılan mesaj, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Söz konusu bildiriye AK Parti cephesinden peş peşe tepki açıklamaları gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yayımlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

"BİZLER MAVİ VATAN İÇİN HAPİS YATTIK"

Bildiride imzası bulunanlardan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ve “Mavi Vatan” kavramını ortaya çıkaran emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Odatv'ye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin soruşturma başlatmasına ilişkin Emekli Koramiral Kadir Sağdıç Odatv’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her şey kamuoyu önünde oldu. Açıklama yapmak Anayasal hakkımız. Biz de bu hakkımızı kullandık. Soruşturmaya ilişkin bir şey söylemeyeceğim. Biz yayımladığımız açıklamayla görüşlerimizi halkımızla paylaştık.”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Odatv'ye konuştu. Gürdeniz, “Bizler Mavi Vatan için hapis yatmış insanlarız. Bu son derece yumuşak metni, krize çekerek yanlış algılar yaratılması son derece yanlış” dedi.

Son dönemde Montrö sözleşmesinin tartışmaya açılması ve Mehmet Sarı isimli bir generalin üniforması üzerine cübbe giyerek tarikat evinde fotoğraf vermesine ilişkin açıklama yaptıklarını anlatan Cem Gürdeniz, “Demokrasilerde insanlar fikirlerini özgürce ifade eder. Bu tip ayrıştırıcı girişimler yapılması, basit bir bilgilendirme notunu krize çekmenin kimseye yararı yoktur” diye konuştu.

Mavi Vatan nedir?

Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizcilik politikasını şekilleştiren doktrindir.

2015 sonrasında Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. İlişkili İleri Savunma doktrini, dış politikanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bildiriye imza atan isimlerin içinde yer alıyor.

'Mavi Vatan' terimi ilk olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atılmıştır. 14 Haziran 2006 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen Karadeniz ve Deniz Güvenliği konulu sempozyumda ilk kez yine Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ilk kez kullanılmıştır. Cem Gürdeniz'in emekliliği sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirilmiş ve daha spesifik hale dönüştürülmüştür.

BİLDİRİYE KİMLER İMZA ATTI?

Emekli 104 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri siyaset gündemine oturdu. Peki, 104 Emekli amiral kimdir? 104 emekli amiral olayı nedir? İşte, 104 Emekli amiral isim listesi! Amirallerin bildirisi nedir? 104 Emekli Amiral'in tüm isimleri nelerdir? 104 Emekli Amiral kimdir? İsim listesi!

104 EMEKLİ AMİRAL OLAYI NEDİR?

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 104 emekli amiral, gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayınladı.

104 emekli amiral, dün gece Başkent'i karıştıran bir bildiri yayınladı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bildirideki "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekti.

104 EMEKLİ AMİRAL İSİMLERİ TÜM LİSTE

104 Emekli Amiral'in tüm isimleri aşağıdaki gibidir:

Emekli Amiral Ergun MENGİ Emekli Amiral Alaettin SEVİM Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVĠREN Emekli Amiral Işık BİREN Emekli Amiral Ahmet ŞENOL Emekli Amiral Hasan HOŞGİT Emekli Amiral Vedat ERSİN Emekli Amiral Metin AÇIMUZ Emekli Amiral Atilla KEZEK Emekli Amiral Nurhan KAHYAOĞLU Emekli Amiral Önder ÇELEBİ Emekli Amiral Metin POYRAZLAR Emekli Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU Emekli Amiral Engin BAYKAL Emekli Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ Emekli Amiral Atilla KIYAT Emekli Amiral Vehbi ALPMAN Emekli Amiral Celal PARLAKOĞLU Emekli Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL Emekli Amiral Serdar DÜLGER Emekli Amiral Abdullah METE Emekli Amiral Ertan DEMİRTAŞ Emekli Amiral Orhun ÖZDEMİR Emekli Amiral Ersin GÜLER Emekli Amiral Nadir KINAY Emekli Amiral Hüseyin HOŞGİT Emekli Amiral İlker GÜVEN Emekli Amiral Baha EREN Emekli Amiral Abdullah GAVREMOĞLU Emekli Amiral Şükrü BOZOĞLU Emekli Amiral Hakan ERCAN Emekli Amiral Mesut ÖZEL Emekli Amiral Taner EZGÜ Emekli Amiral İbrahim AKIN Emekli Amiral Ömer AKDAĞLI Emekli Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU Emekli Amiral Taner BALKIŞ Emekli Amiral İzzet ARTUNÇ Emekli Amiral Hakan ERAYDIN Emekli Amiral Mehmet Ali ÇINAR Emekli Amiral Deniz DAĞLILAR Emekli Amiral Yalçın ERTUNA Emekli Amiral Türker ERTÜRK Emekli Amiral Aydın CANEL Emekli Amiral Sami ÖRGÜÇ Emekli Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU Emekli Amiral Nazım ÇUBUKÇU Emekli Amiral Ahmet AKSOY Emekli Amiral Can ERENOĞLU Emekli Amiral Doğan HACİPOĞLU Emekli Amiral Abdullah AKGÜL Emekli Amiral Aziz ÖZTÜRK Emekli Amiral A.Serdar AKINSEL Emekli Amiral İlker GÜVEN Emekli Amiral Mustafa İPTEŞ Emekli Amiral Caner BENER Emekli Amiral Nejat BERKSUN Emekli Amiral Kadir SAĞDIÇ Emekli Amiral Tayfun TANSAN Emekli Amiral İskender YILDIRIM Emekli Amiral Ali Yüksel ÖNEL Emekli Amiral Uğur YİĞİT Emekli Amiral Mustafa ÖZBEY Emekli Amiral Cem GÜRDENİZ Emekli Amiral Bülent BOSTANOĞLU Emekli Amiral Murat BİLGEL Emekli Amiral Cengiz ALPÖZÜ Emekli Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK Emekli Amiral Tufan MİMİR Emekli Amiral Turgut TUFAN Emekli Amiral Turhan ÖZER Emekli Amiral Alper TEZEREN Emekli Amiral Mustafa ÜLTANUR Emekli Amiral Ruhsar SÜMER Emekli Amiral Cemal ÜREN Emekli Amiral Gündüz Alp DEMİRUS Emekli Amiral Deniz CORA Emekli Amiral Gürkan İNAN Emekli Amiral Atilla TONGUÇ Emekli Amiral Mustafa KARASABUN Emekli Amiral Erol YÜKSEL Emekli Amiral Özbek GÜRGÜN Emekli Amiral Bülent OLCAY Emekli Amiral Nejat GÜLDİKEN Emekli Amiral Turgay ERDAĞ Emekli Amiral İsmail TAYLAN Emekli Amiral Aydın GÜRÜL Emekli Amiral Raif NALDEMİR Emekli Amiral Numan ALANSAL Emekli Amiral Tanzar DİNÇER Emekli Amiral Erol ADAYENER Emekli Amiral Haluk Sayın Emekli Amiral Ferhat FERHANOĞLU Emekli Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN Emekli Amiral Ali Sadi ÜNSAL Emekli Amiral Doğan DENİZMEN Emekli Amiral Taner AKKAYA Emekli Amiral Necati KURT Emekli Amiral Tayfun URAZ Emekli Amiral Engin HEPER Emekli Amiral Hayati BİLGİÇ Emekli Amiral Hasan Nihat DOĞAN Emekli Amiral Ömer Bayram ÇETİN Emekli Amiral Mithat Kemal ALGÜL

Kaynak: Odatv.com, dunya.com