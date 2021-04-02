Marmaris'te güneşi görenler denize girdi

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, Marmaris'te yaz havası yaşanıyor.

Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yürüyüş yolu ile plajlar, güzel havayı fırsat bilenlerle doldu.

SICAKLIK 28 DERECE

Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sosyal mesafeye ve maske kuralına uydukları görülen vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı.

İstanbul'a 3 çocuğuyla gelen 34 yaşındaki Sibel Öz, "2 günlüğüne ailemle tatile geldim. Çocuklarım denizin keyfini çıkarıyor ben de muhteşem manzarayı izliyorum, mutluyum." dedi.

"KEYFİNİ ÇIKARIYORUM"

İzmir'den gelen 24 yaşındaki Yağmur Mir ise "Buranın havası çok farklı, iki günlük tatilimde muhteşem manzara mutlu ediyor, güzelliğin keyfini çıkarıyorum." diye konuştu.

(Ensonhaber)