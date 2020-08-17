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Marmara Depremi’nin yıldönümünde anma törenleri düzenlendi

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçti. Depremin en çok can aldığı İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da ölenler için anma törenleri düzenlendi.

Gündem 17.08.2020, 10:42
2011
Marmara Depremi’nin yıldönümünde anma törenleri düzenlendi

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve “Asrın felaketi” olarak tanımlanan Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.17 Ağustos 1999 sabahı saat 03:02’de gerçekleşen, Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olarak tüm ülkeyi yasa boğdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi´nin, 17 Ağustos 1999 depreminin 21´inci yıldönümü nedeniyle  Adapazarı Demokrasi Meydanı´nda düzenlediği anma törenine Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  Törende, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

‘BENİM DE EVİM YIKILDI, BEN DE ENKAZDAN ÇIKTIM’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, o dönemde kendisinin Erenler Belediye Başkanı olduğunu ve depremde evinin yıkıldığını belirterek, “21 yıl önce böyle bir gecede, asrın felaketi olarak değerlendirilen bu felaketi yaşamış olduk. Takriben bölgemizde 21 bin insanımızı kaybettik. Benim de evim yıkıldı, ben de enkazdan çıktım. Ailemi yolun kenarına bırakıp görevime koştum. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya, yaralarını sarmaya gayret gösterdim”  dedi.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz kurtarma çalışmaları günlerce devam etti.

Depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen insanların o geceyi dün olmuş gibi hatırladığını söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise “Depremin 21´inci yılında, hafızalarımızda deprem gecesi dün olmuş gibi aklımızda. O sahne hep gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı birçok ailede ve bizlerde. Allah, bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın” diye konuştu.

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremde yaşamını yitirenler, depremin 21’inci yıldönümünde anıldı. Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilere belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Depremde binlerce kişi evsiz kaldı.

Gölcük’te, 17 Ağustos 1999 depreminin 21´inci yıldönümü nedeniyle Gölcük Kavaklı sahilinde, depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir  Büyükakın, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, milletvekilleri, depremde yaşamlarını yitirenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende depremde ölenler için Kur’an-ı Kerim okundu.

AVCILAR’DA DA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı.

Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi, Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler için Marmara Caddesi’nde bulunan deprem anıtında anma programı düzenledi. Programa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ve vatandaşlar katıldı.

Foto: DepoPhotos / Enkaz altında kalanları kurtarmak için büyük çaba harcandı

Program, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Programda konuşan, Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Gölcük Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçtiğini ancak, acısının hala taze olduğunu belirtirken, herkesin güvenli yapılarda yaşamını sürdürebilmesi için çaba harcaması gerektiğini söyledi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de, doğa olayı olan depremin önüne geçilemeyeceğini ancak ilçedeki yapıların güvenli hale gelmesi için depremin verdiği mesajları yerine getirmek için çaba harcadıklarını anlattı. Etkinliğe katılanlar, anıta karanfil bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ’17 AĞUSTOS’ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21’inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

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