Manisa'ya Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa'nın kardeş şehri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı makamında konuk etti.MANİSA (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da hazır bulundu.

Konuk Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'a Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyeleri takdim eden Başkan Cengiz Ergün, ziyareti nedeniyle Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'a teşekkürlerini iletti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ortak çalışmasında yer alan meslek edindirme kurslarına yönelik hazırlanan projeyle alakalı da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, projelerin bilindiği üzere kardeş şehir ilişkilerini de daha iyi bir noktaya taşıma açısından göstergesi olduğunu kaydederek, "Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin Başkanlığı'nı da yapıyorum. Tabi Manisa Güzelyurt için çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kardeş şehir uygulamasını başlatan şehirlerimizin kardeşliğidir. Uzun yıllara dayanan bir kardeşlik. Ayriyeten güzel Manisa'mızda şehrimizin bir mahallesine de isim vermeniz, bizim de Kıbrıs'ta Güzelyurt'ta Manisa'nın bir bölgesine isim vermemiz önemli çalışmalardır. İnanıyorum ki bu çalışmaları daha da kalıcı nitelikler taşıyacak eserlerle zenginleştiririz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Sizleri burada ağırlamış olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Genelde Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinliklerinde görüşme fırsatı buluyoruz. Ama mevcut belediyemizin yapmış olduğu GÜZ-MEK çalışması neticesinde iki kardeş şehrin ortak bir projeyi hayata geçirmiş olması ve bunu vatandaşa hizmet noktasına getirmiş olması bizleri mutlu ediyor. Ben başta siz olmak üzere bütün emeği geçenlere, kim katkıda bulunduysa teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin her zaman aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum" dedi.