Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltılıyor!

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

3 ayrı noktada daha yangın çıkmasıyla, kentteki son durum endişe verici bir boyut aldı. Alevler nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı.

"VATANDAŞLAR SU ŞİŞELERİYLE MÜDAHALE EDİYOR"

Konuyla ilgili olay yerinden ekran başındakilere bilgi veren TRT Haber muhabiri "2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için insanlar hortumlarla yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor. İnsanların büyük bir kısmı evlerini terk etti. Şu anda Manavgat'ta Side kavşağındayız. Yangın, ana yola inmiş durumda. Ara ara patlama seslerinin geldiğini de belirtmeden geçmeyelim." dedi.

450 ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.