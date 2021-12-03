Maden için cami ve kilise yıkılınca vatandaş tepki gösterdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisinde maden ocağı için kesilmek istenen 700 dönümlük ormanlık alanı korumak için yaklaşık 4 aydır mücadele veren ve nöbet tutan köylüler bu kez İkizköy'e 600 metre uzaklıktaki Işıkdere Mahallesi'nde maden ocağı için üç yıl önce kamulaştırılan ve boşaltılan 16 ev, tarihi cami ve bir Kilisenin yıkımına iş makinaları ile başlanmasını protesto etti. Bölgeye akın eden köylülerin alana girmesine izin verilmedi.

ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDERKEN TARİHİ YOK EDİYORLAR

Yaklaşık 300 yıllık yerleşim yeri ve 4 bin yıllık antik mezarların bulunduğu bölgenin maden ocağı uğruna feda edildiğini belirten İkizköy Çevre koruma Platformu sözcüsü Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel “Burada onlarca medeniyet yaşadı.

Son dönemlerde ise eski bir Yahudi yerleşimi olan İkizköy Işıkdere’de hali hazırda devam eden arkeolojik kazılar var. Bizans dönemine ait bir kilise, çok sayıda mezar ve yağhane gibi bazı buluntulara ulaşıldı. Şimdi bu tarihi, gözümüzün önünde maden uğruna yok ediyorlar ne yazıkki dur diyende yok” diye konuştu.

IŞIKDERE ACİL OLARAK ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLMELİ

Bölgedeki kazıların şu an kurtarma kazısı adı altında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. sponsorluğunda yürütüldüğünü belirten Gümüşel “İkizköy ve çevre köylerin doğa koruma derneği olan KARDOK'un, alanın arkeolojik sit alanı ilan edilmesi için Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na karşı açtığı bir dava ise henüz sonuçlanmadı.

Burada cami ve kilisenin yıkımını engellemeye çalıştık ancak köylüler ve bizler kamulaştırılan alan olduğu için içeriye alınmadık. Tarih göz göre göre yok oluyor. Avukatımız aracılığı ile acil olarak idare mahkemesine müracaat ederek, faaliyetin durulmasını ve tarihin korunmasını istedik. Ne kadar hızlı karar verilirse tarihi o kadar korumuş oluruz. Bugün caminin yıkımına başladılar. Işıkdere acil olarak arkeolojik sit alanı ilan edilmeli” sözlerini kullandı.

Kaynak: Sözcü Gazetesi / Yaşar ANTER