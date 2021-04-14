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Kutlu Doğum Haftası anlamlı kutlama mesajları... Kutlu doğum haftası ne zaman?
Peygamber Efendimizin hayatının ve hadislerinin anlatılması için etkinlikler düzenlenen 14-20 Nisan tarihleri arasında sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Kutlu Doğum Haftası mesajları..
Gündem 14.04.2021, 13:43
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Kutlu doğum haftası her yıl 14-20 Nisan 2017 tarihlerinde kutlanmaktadır. Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahı dünyaya gelmiştir.
Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir.
Kutlu Doğum Haftası, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı kararı ile 1989 yılından bu yana kutlanmaktadır.
İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz Kutlu Doğum Haftası anlamlı mesajlar ve kutlama sözleri..
KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI
- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.
- Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah..
- O’na uyunuz. O’nu örnek alınız ki O, sizde her gün yeniden doğsun. Yüreğinizi verin ki O’na, yarın orada sizinle olsun.
- Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.
- Teşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub’a döndü gözlerim.
- Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
- Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası’nın milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, barış, sevgi, kardeşlik ve huzurlu bir gelecek için fırsat olarak değerlendirilmesini diliyor, tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
- Örnek hayatı ile kalplere ve akıllara hitap eden Peygamber Efendimiz aynı zamanda tüm insanlığı güzel ahlak, merhamet ve huzurla buluşturmuş; barışı, hoşgörüyü, merhameti, şefkati ve doğruluğu ile tüm insanlığa güzel örnek olmuş büyük insanın kutlu doğum haftasını en içten duygularımla kutlarım.
- Barış ve kardeşliğin temsilcisi olan, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimin son elçisi Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya gelişinin kutlandığı bu önemli haftanın güzel geçmesini temenni ederim.