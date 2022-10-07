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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri İplikçi Nedim "İsmail İncekara" yaşamını yitirdi
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki İplikçi Nedim karakteriyle tanınan İsmail İncekara yaşamını yitirdi Acı haberi Zafer Algöz duyurdu.
Gündem 07.10.2022, 10:26 07.10.2022, 10:34
Bir dönemin tek solukta izlenen dizisi Kurtlar Vadisi'nde, İplikçi Nedim karakterine can veren İsmail İncekara'dan kötü haber geldi.
Deli Yürek, Hayat Bağları, Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu, gibi yapımlarda oyunculuğuyla söz etiren İncekara, 72 yaşında vefat etti.
Hayatını oyunculuk kariyerine adayan İncekara'nın acı haberini ise Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu.
"İçimize ateş düştü"
Zafer Algöz acı haberi, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadeleriyle açıkladı.