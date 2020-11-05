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Köprülerde "çift taraflı ücret" iddiasına açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de çift taraflı ücret alındığı iddialarını yalanladı.

Gündem 05.11.2020, 13:23 05.11.2020, 13:30
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Köprülerde "çift taraflı ücret" iddiasına açıklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift tarflı ücret uygulamasına geçildiği iddialarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü iddiaların olduğu olmadığını bildirdi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır.  Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur."

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