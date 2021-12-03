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İsrail casusluk davasında 16 kişiye 20 yıl hapis isteniyor

İsrail Gizli Servisi ile bağlantılı oldukları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak tutuklanan 16 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gündem 03.12.2021, 14:50 03.12.2021, 14:53
İsrail casusluk davasında 16 kişiye 20 yıl hapis isteniyor

İsrail Gizli Servisi ile bağlantılı oldukları ve İsrail Devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak tutuklanan 16 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,  Ahmad Zaid isimli şahsın İsrail Gizli Servisinin saha sorumlusu olduğu kaydedildi. Zaid’in olay tarihi itibariyle Almanya’da bulunduğu, İsrail Gizli Servisinin Türkiye’de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şüphelilerle irtibata geçerek Türkiye’de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek, işgale karşı direnen gruplarının Türkiye’deki faaliyet ve yapılanmalarından haberdar olmak için Arap asıllı olan, birçoğu Filistin vatandaşı, bir kısmı da Suriye vatandaşı olan 16 şüphelinin para karşılığı casus olarak kullanıldığı kaydedildi.

Şüphelilere maddi menfaat sağlanarak bağlılık ve sadakatlerinin diri tutulduğu, ödemelerin canlı kurye olarak belirlenen şüpheli Abdulkadir Barakat’a Havale Ofisleri vasıtasıyla gönderildiği, Barakat’ın da bu paraları casusluk yapan diğer şüphelilere ulaştırdığı belirtildi.

“MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDECEK BİLGİLER SERVİS EDİLDİ”

Şüphelilerin ülkemizde milli güvenliği tehdit edecek nitelikte ikamet etmekte olanların aleyhine topladıkları bilgileri servis ederek “Siyasi casusluk” faaliyeti içinde bulunduklarının tespit edildiği, İsrail Vatandaşı olan Gizli Servis elemanı Ahmad Zaid’in ise yurt dışında olması nedeniyle yakalanamadığı, bu nedenle hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde para transfer işlemlerini gerçekleştiren canlı kuryenin Abdulkadir Barakat olduğu, Barakat ile bağlantılı olduğu değerlendirilen, şüpheliler Raed A. A. Ashour ve Nahed S.M. Alkafarna 7 Ekim 2021’de, Alaaeddin A. M. Hamada, Mohammed I. A. Salhab, Abdelrahman Y. M. Abunawah ve Ahmed J. A. Alqıshawı, Raed Ghazal, Mohammed H. I. Barzaq, Yasın M.A. Abufeseıfes, Khaled M.A. Almasrı, Ahmed M. M. Shaheen ve Jaser H.J. Alsoudı 8 Ekim 2021’de İstanbul’da, Nidal A.A. Alhelou’de aynı gün Sakarya’da, Abdulhakim Alzaamil Düzce’de, Gassan Saade’nin ise 4 Kasım’da Mersin’de yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin talimat ile Türkiye’ye gelerek öğrenci ya da işçi görüntüsü altında faaliyetlerine devam ettikleri, şüphelilerin ankesörlü telefon, İnternet tabanlı güvenilir iletişim araçları, gizli ve şifreli mail hesapları üzerinden irtibat kurdukları saha sorumluları ile gerektiğinde yurt dışına çıkarak yüz yüze talimatlandırıldıkları, menfaat karşılığında gizli yöntemler ile gösterdikleri çaba sonucu temin ettikleri ve milli güvenliği tehdit edecek bilgileri servis ettikleri kaydedildi.

İLK DURUŞMA 8 ŞUBAT’TA

Hepsi tutuklu olan 16 şüphelinin, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istendi.  İddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme tensip tutanağında, İnterpol Europol Sirene Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak sanıkların adli sicil kayıtlarını istedi. Sanıklardan elde edilen dijital materyallerin rapor sonucunun akıbetinin sorulmasına karar verdi. İlk duruşma 8 Şubat’ta yapılacak.

Kaynak: sozcu.com.tr

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