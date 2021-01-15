İmamoğlu'ndan HES kodu açıklaması

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, 2. TBM Kazı Başlama Töreni Sancaktepe'de gerçekleşti. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Törenin ardından İmamoğlu, toplu ulaşımda bugün başlayan HES kodu zorunluluğu ilgili açıklamalarda bulundu.

BİR AN ÖNCE SİSTEME DAHİL OLMALARINI DİLİYORUZ

İmamoğlu, "Net olan şu, tabii hem bakanlığın hem valiliğin açıklaması ve talimatı var. Biz, bir nevi bu yönde sadece uygulayıcıyız. Açıklaması var, onu uyguluyoruz. Malum kısıtlılık dönemindeyiz. Bunun ne kadar süreceği konusunda da hiçbirimizin net bir bilgisi yok. Olamaz da çünkü bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Burada muhtemeldir ki bir açıklama daha gerekiyor. Buna çalışıyordur pandemi kurulu, hıfzıssıhha kurulu. Nedir? Belli çalışma zorunluluğu olan insanların özel bir belge ile bize başvurmaları halinde burada bir tolerans sağlanabilir. Dediğim gibi uygulayıcıyız. Biz bir an önce toplu taşımayı kullanan herkesin HES kodu girişlerini yapıp, kartlarını ona göre yenileyip sisteme dahil olmalarını diliyoruz. Bu yönde de yoğun bir tanıtım, anlatım yaptık. bugün son gün ve pratik yöntemlerle, dijital ortamda bunu yapıyoruz. Umut ederiz ki bir an önce bütün vatandaşlarımız işlemlerini tamamlasın" diye konuştu.

İSTENİLEN ORANDA DEĞİL

HES kodu ile toplu ulaşım kartlarını eşleştiren kişi sayısının istenilen oranda olmadığını dile getiren İmamoğlu, "İstediğimiz oranda değil. Burada şöyle de bir durum var, vatandaşlarımızın büyük bir kısmı aslında dışarı çıkmıyor. Toplu taşıma kullanımı şu anda normal zamanın yüzde 50'leri seviyesinde. İnsanların kullanmama tercihinden de böyle bir ilgi göstermemeleri var diye düşünüyorum. Bir gerçeğin daha altını çizelim ki yoğun şekilde özel araç kullanım tercih ediliyor son dönemde. Sadece İstanbul'a dair değil, tüm dünyada böyle büyükşehirlerde. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.