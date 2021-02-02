İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Olay bundan ibarettir'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Kabe fotoğrafı soruşturması gerekçesiyle üniversite bünyesindeki LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nü kapattı.

Bulu'nun imzasıyla ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda iki öğrencinin tutuklanıp, ikisinin de ev hapsi kararıyla tahliye edildiği soruşturmaya atıf yapıldı. Yazıda, "Bahsi geçen soruşturmalara konu eylemler ile izinsiz olarak etkinlik düzenlenmesi nedeniyle LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünün kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Rektörlük Ablukası' suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır.



Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur.



Olay bundan ibarettir. pic.twitter.com/a9v4sqb0Di — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada LGBT Kulüp Odasına yapılan aramlar polis kamerasına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli savcılık tarafından serbest kalmıştı. 2 şüphelinin aramasının devam ettiği soruşturma kapsamında polis ekiplerinin Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde LGBT Kulüp Odası’nda yaptığı aramalar polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildiği görülüyor.