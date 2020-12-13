IATA'dan önemli açıklama; Aşı yaptırmayan uçağa binemeyecek





Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, başta turizmciler olmak üzere tüm dünyada yakından takip edilmeye devam ederken, aşının zorunlu olup olmayacağı da merak konusu.

Bazı bilim insanları ve ekonomistler, aşılama yaptırmayan kişilerin uçakla seyahat edemeyeceği şeklinde bir ön görünün havayolu şirketlerinin kafasında olduğunu iddia ederken koronavirüs aşısı üzerinden IATA tarafından önemli bir açıklama yapıldı.



Tüm dünyada sadece hava yolu şirketlerinin üye olabildiği Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) aşı pasaportu ile ilgili bir sistem geliştirdiği ve bu sistemin yapımında sona gelindiği kaydedildi. IATA yolculardan koronavirüs aşısı olup olmadıkları konusuda pasaport isteneceğini açıkladı.



IATA Travel Pass olarak adlandırılan dijital sağlık belgesi, yolculara aşı durumları ve tıbbi tesislerden koronavirüs test sonuçları gibi konularda sertifika alma ve bu bilgileri havayolları ve sınır yetkilileriyle paylaşma yolu sağlayacak.

IATA, 24 Kasım’da gerçekleştirdiği açıklamada, sistemin yapımına başlandığını ve kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini duyurmuştu. (turizmhabermerkezi)