Habertürk'te MHP sarsıntısı... Ebru Baki istifa edecek mi?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bu sabah Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.

Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey’e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Bülent Aydemir’in işine son verildi

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Para-Gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki’ye ekrandan sahip çıkmış ve "MHP özür dilemeli" demişti.

Bu açıklamanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "#HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi ile boykotu duyurmuş, Etiket, Twitter'daki Trend Topic listesinde birinci sırada yer almıştı.

Kampanyanın ardından Habertürk yönetimi Bülent Aydemir'in işine son verdi. Gazeteciler.com'un aktardığına göre, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği öğrenildi. Habertürk yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin konuşulduğu Habertürk'teki programın sunucusu Ebru Baki'yi hedef almıştı.

Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"

Bunun üzerine Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını 'aynen iade ettiğini' dile getirmişti.

Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum. Benzer şeyler geçmişte benim de başıma geldi. Bana sahip çıkan kimse olmadı. Bizim sahibimiz belli zaten, yüce Allah. Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama şunu söylemek istiyorum. Bunu misliyle iade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aydemir'in sözleri üzerine Ebru Baki ise, "Evet sahip çıkılmaya hiç ihtiyacım yok, onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor" diye konuşmuştu.