Günün Okunmaya Değer İçeriği: Evden çalışanlar 'çevrimdışı kalma hakkı' istiyor





İngiltere’de yapılan bir anket, pandemi sırasında evden çalışmaya başlayan ofis personelinin yüzde 35’inin ruh sağlığının kötüleştiğini gösteriyor. Bu ankete göre çalışanlar, çevrimdışı kalma, yani çalışma saatlerinde işle alakalı hiçbir görev üstlenmeme haklarının ellerinden alındığını, sanki ofiste yatıp kalkmaya başladıklarını düşünüyor.





Bilimsel çalışmalar, uzun çalışma saatlerinin ve hafta sonu tatili yoksunluğunun depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu ve kalp hastalığı gibi bir dizi rahatsızlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.

İşletmeler evde çalışma saatlerini suistimal etmeye başladıkça bazı devletler de çevrimdışı kalma hakkını düzenlemek için harekete geçiyor.





İrlanda, 1 Nisan'dan itibaren çalışanlara mesai saatleri dışında e-postalara, telefon aramalarına veya diğer mesajlara yanıt vermemeleri için yasal bir hak tanıdı.

Avrupa Birliği Parlamentosu ve Kanada da çevrimdışı kalma hakkı düzenlemelerini görüşüyor.





Çevrimdışı kalma hakkını yasalaştırmaya yönelik daha önceki girişimlerden öğrendiğimiz şey, yeni kuralların her zaman beklendiği gibi işlemediği. Fransa, 2016 yılında çalışanların ne zaman e-posta yanıtlamayacağını ve telefonla konuşmayacağını düzenleyen bir yasa onayladı.

Ancak geçen yıl yapılan bir ankette, uzaktan çalışanların neredeyse yüzde 80'inin salgın sırasında kendilerini çevrimdışı hissetmedikleri ortaya çıktı.





Psikologlar, dokuz yıl önce Volkswagen’in mesai saatlerinden sonra e-posta göndermeyi imkansız kılmak için sunucuları kapatması gibi sert uygulamaların da sorunlu olabildiğini söylüyor.

İngiltere'deki Sussex Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, şirket bazlı e-posta yasaklarının fayda getirmediğini, hatta yarı zamanlı çalışanlar gibi esnekliğe ihtiyaç duyan kişilerde daha da fazla strese neden olabileceğini gösteriyor.



Danışmanlık firması Accenture’e göre çözüm yasaklar değil, şirketlerin iş akışlarının düzenlenme şeklini sorgulamaları, örneğin, neyin "acil" olarak kabul edileceğini daha iyi tanımlamaları.

Çünkü en katı çevrimdışı kalma kurallarını duvarınıza asabilirsiniz ancak uygulamazsanız bunlar bir işe yaramaz.





Kaynak: Bundle