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Gazeteci Levent Gültekin saldırıya uğradı

Halk TV'de yayınlanan İki Yorum programının yorumcularından Levent Gültekin, Bakırköy Meydanı'nda kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Hafif yaralı kurtulduğu saldırının ardından canlı yayına çıkan Gültekin, saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakırköy Başsavcılığı tarafından da saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Gündem 09.03.2021, 09:07
2002
Gazeteci Levent Gültekin saldırıya uğradı

Halk TV’de yayınlanan İki Yorum programının yorumcularından Levent Gültekin İstanbul’da Bakırköy Meydanı’nda saat 19.30’da Halk TV binasının önünde yaklaşık 25 kişilik kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıdan çevredekilerin müdahalesiyle hafif yaralı olarak kurtarılan Levent Gültekin, daha sonra canlı yayına katılarak yaşananları anlattı.

Halk TV’de yaptığı bir konuşma üzerine sosyal medyadan çok sayıda tehdit aldığını, bunların arasında bir partinin genel başkan yardımcıları da olduğunu belirten Levent Gültekin, “Memleketin geldiği durum açısından vahim bir durum. Akıl alır gibi değil. Utanç verici bir durum. Ülkede iktidar ortağı partisinin genel başkan yardımcıları, kendisine yöneltilen eleştirilerden dolayı insanları sosyal medya üzerinden tehdit, küfür, hakaret ediyorlar” dedi.

TAKİP ETTİLER, MEYDANDA ÖNÜNÜ KESTİLER

Gültekin, yaşananları şöyle anlattı:

* Taksiden indim meydanda. Durağa doğru yürürken iki tane gençle göz göze geldik. Beni takip ettiklerini fark ettim. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandı.

* Geri döneyim dedim onların da geri döndüğünü gördüm. Biraz daha kanala doğru hızlandım. Onlarla arayı açtım. Kanala yaklaşık 50-100 metre kala kapısına bu sefer önümden 15-20 kişi sokağın dört bir köşesinden, aynı anda saldırdı. O anda vurmaya başladılar.

* Muhtemelen bu 20-25 kişi kendisine delikanlı diye dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım bu yaptığımdan. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Ben hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu, izledikleri siyasetin ülkeye zarar verdiğini söyledim.

O ANLAR KAMERADA

Bakırköy Meydanı’ndaki saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri Halk TV tarafından yayınlandı. Kalabalık bir grubun Levent Gültekin’e yerde tekmeler attığı görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Televizyon programına katıldıktan sonra Gültekin, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Gültekin, ifadesinde kendisine saldıranları tanımadığını ve onlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Polis, kamera görüntülerini incelenerek saldırganların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

TÜRKEŞ’LE İLGİLİ ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

Gültekin, şöyle konuştu:

* Biz geçen hafta muhalefet liderleri Necmettin Erbakan’ı anma törenine katılınca, bir eleştiride bulundum.

* O eleştiri şuydu: Eski siyaset tarzının övülmemesi gerektiğini, Türkiye’ye bu hale getirenin bu eski siyaset tarzı olduğuna vurgu yapıp, bütün liderlerin eksikliklerine, yanlışlıklarına vurgu yapmıştım. Dedim ki, “Türkiye, bugün içinde bulunduğu durumları bu liderlere borçlu”…Türkeş’i de eleştirdim. ‘Yanlış yaptı’ dedim. ‘Milliyetçilik yaparak ülkede siyaseti zehirledi’ dedim.

* Beni izleyen bütün MHP’lilere soruyorum. Eğer doğru yaptıysanız ülke niye bu halde? Ben demiyorum ki hakaret edelim, yargılayalım, bütün işimizi gücümüzü bırakıp kavga edelim demiyorum.

* Bir iki dakika durup nerede hata ettik diye soralım. Bu ülkeyi el birliğiyle bu hale getirdik. Her birimizin kurduğu hayal, bir diğerinin kabusu oldu. Bunu görmüyor musunuz?

* MHP’lilerin kurduğu hayal 80 milyonun kabusu oldu. Dindarların, İslamcıların kurduğu hayal geriye kalan 80 milyonun kabusu oldu. Kendine Atatürkçü süsü verip Atatürk üzerinden istismar edenlerin kurduğu hayal, milyonların kabusu oldu.

GEÇEN AY DA SALDIRILAR OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda gazeteciler Afşin Hatipoğlu, Orhan Uğuroğlu, Osman Güdü ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da saldırıya uğramıştı.

“NEREDEN TALİMAT ALDIĞI BELLİ OLAN BİR GRUP…”

CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, Levent Gültekin’in uğradığı saldırı hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Özel, paylaşımında “Halk TV önünde Levent Gültekin’in nereden talimatlandırıldığı belli olan bir grubun saldırısına uğramış olmasını lanetliyorum. Sn. Gültekin’i arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Türkiye demokrasisi adına, hukuk devleti adına, ifade özgürlüğü adına son derece endişeliyim” ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: SÖZCÜ

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