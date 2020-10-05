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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla büyük tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

Gündem 05.10.2020, 17:40
2002
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer’in çok eşliliği savunan ve Medeni Kanun’un kaldırılmasını isteyen açıklamaları sosyal medyada tepkilere yol açmıştı…

GÖREVDEN ALINDI

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

EDİZER’DEN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Dr. Ali Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanun'u ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptı. Edizer, gündem olması ardından açıklama yaparak sözlerini savunmuştu.

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