Formula 1 heyecanı başlıyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

- Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilot arasında Hamilton, Vettel, Perez, Raikkonen ve Hulkenberg daha önce de İstanbul'da yarıştı.

- Fin pilot Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.



- Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Büyük Britanyalı Hamilton (93) yer aldı.



- Massa, kariyerindeki ilk birinciliği aldığı İstanbul'da 2006, 2007 ve 2008'de olmak üzere üst üste 3 kez zafere ulaştı.

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