Fatih Altaylı’dan Yasin Aktay’a: Vallahi küfür ederim

Altaylı’nın kaleme aldığı “Köle tacirisiniz ulan, köle taciri” yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bazıları Suriyeli ve Afgan ve bilumum milletten ülkemize gelen göçmenleri savunurken “Bunlar olmasa sanayimiz çöker. Bunlar olmasa tarım biter. Bunlar olmasa enflasyon artar” diye sözde göçmen taraftarlığı yapıyor ve “Misafirlik yeter. Suriyelilerin evlerine dönmelerini sağlayacak şartları oluşturalım” diyenlere de “Faşist” damgası vurmaya kalkışıyorlar. Niye biliyor musunuz! Çünkü asıl faşist kendileri. Çünkü bunların göçmenleri umursamayan “köle tüccarları”.

“MODERN KÖLELER”

Çünkü onlara göre evini barkını bırakıp buraya gelmiş, son derece kötü koşullarda bir evde 20 kişi yaşayan, insanlık onuruna aykırı koşullarda çalıştırılan, asgari ücretin çok altında bir ücrete, sigortalı olmadan katlanmak zorunda olan, evlatları insan tacirleri tarafından alınıp satılan bu kişiler birer insan, kişi, birey değil, sadece basit bir “işgücü”. Ucuza, boğaz tokluğuna çalıştırılan, hiçbir sorumluluk duygusu olmadan kullanılan bir grup. Modern köleler.

Bu köle tacirliğini bize “İnsan hakları savunuculuğu” olarak yutturmaya kalkışıyorlar. Çıkıp açık açık söylesenize “Kardeşim bize ucuz adam lazım. Bize ucuz işgücü yazım. Bize köle lazım” diye.

“VALLAHİ KÜFÜR EDERİM”

Biz ise diyoruz ki, “Bu insanları öncelikle tam bir kayıt altına alın. Gerçekten ekonomik olarak katkı sağlayanları belirleyin ve bunların kayıt içi çalışmalarını ve insanca yaşama haklarını sağlayın. Asalak halde olanları destek vererek kendi ülkelerine yollayın, ülkelerindeki hasarı ortadan kaldırmak ve yaşanabilir hale getirmek için Suriye ile ve dünya ile işbirliği kapıları açın, buna öncülük edin. Suça bulaşanlara karşı müsamaha göstermeyin ve hemen deporte edin. Suriye’yi normalleştirin. İnsanları en büyük acılardan biri olan mülteci konumundan kurtarın. Kalanların çocuklarını eğitmek için organizasyonlar kurun.”

Onların derdi ise “ucuz işgücü”. Ve artık bunu utanmadan itiraf etmeye de başladılar. Ama yine de biz faşistiz. Köle tüccarları ise insan hakları savunucusu. Tepemi attırmayın. Vallahi küfür ederim.”

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