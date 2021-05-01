CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi

CHP'li Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu hukuk bürosunun, Atakum Belediyesi'ni icraya verdiği ortaya çıktı.

DEVECİ HUKUK BÜROSUNDA ÇALIŞAN AVUKAT, DEVECİ'NİN BAŞKANI OLDUĞU BELEDİYEYİ İCRAYA VERDİ

Deveci Hukuk Bürosu'nda; Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Atakum Belediyesi avukatı Oğuzhan Öztürk, Mehmet Ertoy ve Merve Selin Cengiz adlı avukatlar bulunuyor.

Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu'nda çalışan avukat Mehmet Ertoy'un, Cemil Deveci'nin belediye başkanı olduğu Atakum Belediyesi'ni icraya verdiği öğrenildi.

ŞİRKET ALACAĞININ ÜÇTE BİRİNİ TAHSİL ETTİ, BİR AY SONRA İCRAYA VERDİ

Samsun İcra Dairesi'nin Atakum Belediye Başkanlığı'na gönderdiği icra yazısında avukat Mehmet Ertoy'un ismi yer alıyor. Atakum Belediyesi bir şirketten Ağustos ayında 965 bin 125 TL'lik sarf malzeme satın aldı. Şirket alacağının üçte birini Ağustos ayında Atakum Belediye Başkanlığı'ndan tahsil etti.