Bu sefer de AA muhabiri üzerinden atıştılar: Dilipak'a Karagül'den ağır itham!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kişisel sosyal medya hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin düzenlediği basın toplantısında, "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük? Sayın bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" diye soran Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’la ilgili yaptığı paylaşımda, "AA muhabirini atın, yargılayın, ama abin FETÖ'cü diye değil" ifadesini kullandı.

Dilipak'ın açıklamasına Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül tepki göstererek, Dilipak ve Ahmet Taşgetiren'in "İçeride kurulan ‘cephe’nin muhafazakar ayağı" olduğunu iddia etti.

Dilipak şunu söyledi;

‘’AA muhabirini atın, yargılayın, ama abin FETÖ'cü diye değil. Suçun şahsiliği prensibi vardır. Abisi tutuklu bakan, büyükelçi, politikacı, bürokratları sayalım mı? Herkese FETÖ'cü etiketi yapıştıranlardan şüphe ederim ben. Mafyası olan politikacı, politikacısı olan Mafya yok mu!’’

Karagül de şu yanıtı verdi;

‘’İçeride kurulan ‘cephe’nin muhafazakar ayağı; Abdurrahman Dilipak ve Ahmet Taşgetiren üzerinden mi yürütülüyor?

Konuşmaları, yazıları, nefret sınırına varan üslupları, pozisyon alışları bireysel bakış farkının, muhalif olmanın çok ötesinde.

Şaşırtıcı, merak uyandırıcı. ‘’

DAHA ÖNCE DE DİLİPAK'I HEDEF ALMIŞTI

Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Karagül, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı Ağustos 2020'de İstanbul Sözleşmesi tartışmaları hakkında gündem yaratması üzerine "Dilipak'ın olduğu hiçbir tartışmadan bu ülkeye hayır gelmez" diyerek hedef almıştı. Karagül, daha sonra bu paylaşımı silmiş, ilinen tweetin ekran görüntüsünü alan Dilipak ise kendi hesabından hiçbir not eklemeden paylaşmıştı.

Kaynak: Medyaradar