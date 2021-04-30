Bodrum'a yoğun göç başkanı isyan ettirdi: Bir anda kaosla karşılaştık

17 günlük tam kapanmayı tatil beldesinde geçirmek isteyenler Bodrum’a akın etti. Çarşamba günü ve dün, kent merkezi giriş ve çıkışlarında trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ilçenin bu kadar kalabalığa hazır olmadığını söyledi.

İşte Başkan Aras’ın endişeleri:

YA BİZE DE BULAŞIRSA

"Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve vakaları arttırması. Bodrum'daki sağlık hizmetimiz sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmiştir. 30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Eğer bu sayı artarsa, bulaş çoğalırsa buradaki sağlık sistemi yetmeyecektir. Herkesin çok dikkatli olması lazım, sokağa çıkmaması lazım. Herkesin evinde kendi güvenliğini alarak dışarı çıkmaması lazım. 'Markete gideyim, yeni geldim' diye düşünürse biz bu salgını tutamayız. Bu kaosu yaşamaya devam ederiz. Bir isteği olan olursa belediyeye ulaşsın biz gereken servisi yaparız.

SOKAKLAR DAR, SUYUMUZ AZ

Nüfusumuzun 500 bin civarında olduğunu tahmin ediyorduk. Şu an son 3 günde çok giriş olduğu söyleniyor ama bu trafiği biz zaten yaşıyoruz. Her yerde alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Bodrum'da bir şantiye görünümü var. Bu kalabalık çok daha fazla talepte bulunacak. Su ile ilgili sadece sıkıntı hacminin yetmemesi değil borulardaki patlaklarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Son günlerde bakım işleri yoluna girdi. Çok büyük bir patlakla karşılaşmadık. Eğer bu patlaklar olmazsa su iyi kötü şu andaki nüfusa yetecektir. Suyu idareli kullanmazsak, tasarruflu kullanmazsak ve patlaklarla heba edersek zaten yetmeyecek. Mumcular Barajı iyi bir noktada değil. Bodrum'da dar sokaklar var, geniş yollar yok. Artık vatandaşlarımız bu kalabalıkta bir yerden bir yere giderken belli bir süre geçireceklerini farkında olarak yola çıksınlar. Madem Bodrum'da yaşamak istiyorsunuz, gecikmeyi de tolere etmeniz lazım. Bodrum'da yolları genişletemeyiz. Trafik analizleri yapıyoruz, düzenlemeler yapılacak ama buna rağmen Bodrum bu kalabalığı kaldırmaz. Yeni yol açarsak daha fazla araç gelir.”

3 GÜNDE 24 BİN ARAÇ GİRDİ

Bodrum’da trafik durma noktasına geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçlar fazlaydı. İlçe girişinde başlayan trafik, Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönünde sürdü. Ara sokaklarda bile ulaşım durdu. Başkan Aras, ilçeye son 3 günde, günde en az 8’er bin aracın giriş yaptığını söyledi.