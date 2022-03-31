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Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''2016-2020 yılları arasında Türkiye’de kurulmuş 22 LGBTİ derneğine toplam 20 milyon 127 bin dolar yardım yapıldığı bilgisini vererek, “2021 yılında herhalde 5 milyon dolar vardır. Toplam 25 milyon dolar LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor'' dedi.

Gündem 31.03.2022, 16:03
Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin kapanışına katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'deki derneklere yardım edildiğini belirterek, “Cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytuculuk, PKK'cılık, DHKPC'cilik bunların büyük bir bölümü sivil toplum adı altında geliştirmektedir. Bunların her bir kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışanların kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlıklarımız yok. Hepsinin kökü dışarıdır. Adam Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden Türkiye'deki sözde derneklere yardım ediyor. Erkekle erkeğin ve kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor, ben bunu görmeyeyim. LGBT'çilik yapıyor, bunu görmeyeyim. Bizim sadece kamu görevimiz yok, biz insanız” açıklamasında bulundu.

Gezi olaylarının Türkiye'deki sivil toplumculuğun üzerinden istismar edildiğini söyleyen Soylu, “Amerika ve Avrupa bir takım yazarları desteklemek, hükümetin bir takım politikalarını eleştirmek, hükümetin bakanlarına hakaret edebilmek, toplumun bütün değerlerini alaşağı edebilmek için vakıflar üzerinden para yardımı yapacak, biz teslim olacağız. Bunların tamamı sivil toplumlar üzerinden gerçekleşiyor” dedi.

2016-2020 yılları arasında Türkiye'de kurulmuş 22 LGBTİ derneğine toplam 20 milyon 127 bin dolar yardım yapıldığı bilgisini veren Soylu, “2021 yılında herhalde 5 milyon dolar vardır. Toplam 25 milyon dolar LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor. İdlib'te, Bangladeş'teki kamplarda gördüğüm sefilliği, dramı başka hiçbir yerde görmedim, günlerce etkisinde kaldım samimiyetle söylüyorum. Batılı ülkelerden oralara bu kadar sistemli, bu kadar kolay ve hızlı para bulabilmemiz mümkün değil.

Sistemli diyorum çünkü bahsettiğim bu 25 milyon küsür dolar yardım, her yıl belli oranda artarak gelmiş. 2016 yılında yıllık 1.7 milyon dolar, 2019'da 5.3 milyon dolar, pandemi etkisiyle 2020'de düşmüş. Düşmüş hali 4.2 milyon dolar. Bu yıl 5 milyon dolar, hiç boş bırakmamışlar, hiç parasız bırakmamışlar. Bir başka kıyas daha yapayım; yurtdışından gelen yardımları, konularına göre ayırdığımızda, bir yanda 22 LGBTİ derneğine gelen 25 küsür milyon doları tutun. Şöyle bir tablo ifade etmek isterim. Yurtdışı yardım alınan 20 kategori içinde 4'üncü en büyük kategori, 84.6 milyon dolarla ‘hak ve savunuculuk dernekleri' olarak görünüyor. 2018-2020 arasında toplam 1.5 milyon TL; 250 bin dolar, 200 bin euro ve 175 bin İngiliz sterlini dış yardım almış. Faaliyetleri arasında ne var biliyor musunuz? Erişim engeli kararı verilmiş internet sitesi içeriklerini, kendi sosyal medya hesaplarından erişime açmak. Yani aslında, sizin kamu düzeninizle, kanunlarınızla, kurumlarınızla, sizin kamu düzeninizde aldığınız kararları delmek, onları yok saymak. Şimdi insan ister istemez şunu sorguluyor, acaba bunlara gelen fonlara yardım mı demek lazım, yoksa stratejik yatırım mı? Biz bu stratejiye yabancı değiliz.

PKK'yı yıllarca bu yöntemle beslediler. 15 Temmuz öncesinde, Batman'da, Şırnak'ta adı sanı duyulmamış, sadece bir yıllık mazisi olan derneklere Avrupa'dan milyon euroluk EFT'ler yaptılar. DHKP-C, aynı şekilde yıllardır Batı'nın bu yöntemle fonladığı bir yapıdır. Sivil toplum kuruluşu görünümündeki pek çok dernek üzerinden fonlanmıştır. Keza bugün birtakım dini yapıların güya radikal görüntü vererek sokak eylemleri yaparak, polisle ve devletle karşı karşıya gelerek, özgürlük savaşçısı kılığında toplumsal bir ayrışma oluşturmaya çalışması, yine sivil toplum alanını istismar etme stratejisinden beslenmektedir” dedi.

Bakan Soylu, 2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki faal dernek sayısının 122 bin 98 olduğunu belirtti. Soylu, 2016 yılında bu rakamın 108 bin 217 olduğunu, bunun da yaklaşık yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiğini ifade etti.

#bakan soylu #içişleri bakanı
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