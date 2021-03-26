Arabada kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu'na gözaltı: Hamza Dağ'dan açıklama

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ghakkında adli tahkikat başlatılmıştır. "



Gözlatına alınan Ayvatoğlu'nun AK Parti İzmir Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilmişti.

AK Parti Milletvekili Hamza Dağ





"GENEL MERKEZ BÜRO PERSONELİ"



İddialara ilişkin Hamza Dağ bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dağ, şunları kaydetti:



"Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız."

"EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONULARDAN BİRİ"

Uyuşturucu kullanımına yönelik bir paylaşım da yapan Dağ, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.

"AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de konuyla ilgili bir açıklama yapdı. Demiröz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Dün akşam kabul edilemez video ile ortaya çıkan ve büro perosneli olarak görev yapan şahsın partimizle ilişiği kesilmiştir. Türk aile yapısıyla, milli ve manevi değerlerimizle tamamen zır görüntüler bizleri derinden yaralamış, söz konusu şahıs hakkında içişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılmış olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyuşturucu bağımlılığı konusunda sürece müdahil olmuştur. Söz kousu görüntülerle partimizi yaralamak ve yıpratmak isteyenler bilmelidir ki partimizi manevi ve ahlaki değerlerimizle yan yana durmayan hiçbir eyleme ve kişiye müsamahası yoktur."