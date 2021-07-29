Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'nın alevlerle mücadelesi sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının yaklaşık 21 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu.

Dün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.

Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı.

Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Öte yandan Akseki'deki dumandan etkilenen 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'yı 4 noktadan saran alevlerin çıktığı ilk andan itibaren de akıllarda 'sabotaj' ihtimali oluştu.