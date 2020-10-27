Akdamar Adası'nda zulüm gören kadınlarımız için iffet anıtı ne zaman dikilecek?

Van Gölü'ndeki en büyük ada olan Akdamar adası 1900'lü yılların başında büyük zulümlere tanık oldu. Bu gözlerden uzak noktada bılunan Ermeni Kilisesi yaşanan olaylardan sonra 1951'de bir kanunname ile yıkılmak bile istendi ancak Yaşar Kemal'in tarihi eser olduğu gerekçesiyle yıkımı engelleme girişimleri sonucu bundan vazgeçilerek atıl bırakıldı. 2010 yılında restore edilerek ziyarete açılan Büyük Haç Kilisesi'nin tanık olduğu olaylar ne miydi? "Bize soykırım yaptılar" diye onlarca yıldır propoganda yapan Ermenilerin yüzsüzce saklayıp üstünü örttüğü insanlık suçlarından sadece biri...

50 ŞEREFLİ VE İFFETLİ KADIN...

Van 1915’te Ermeni ve Rusların birlikte saldırıları sonrası düştü. 80 bin insan öldürüldü ve burada 50 Türk kadını alınarak Akdamar Kilisesi’ne götürülmek istendi. Götürülürken, bazı kadınlar iffetlerini korumak için kendilerini göle attı. Bazıları ise bunu yapma imkanı bulamadı ve Ermeni çetelerinin akılalmaz işkencelerine maruz kaldılar.

İFFET ANITI İÇİN ONLARCA ÇAĞRI YAPILDI ANCAK BİR YANKI UYANDIRAMADI

2013 yılında Kars'ta düzenlenen 'Hocalı katliamı' panelinde konuşan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Van'da esir alınan 50 Türk kadını Akdamar Kilisesi'ne götürüldü. Kadınlar kendilerini göle atarak iffetlerini korudu. Ama maalesef biz onlar için oraya iffet anıtı dikemedik" dedi.

Halaçoğlu, “Asıl soykırıma biz uğradık. Fransız Cumhuriyet Ordusu’nun yarısına yakınının Ermeni milislerden oluştuğunu Boghos Nubar Paşa’nın Fransız makamlarına yazdığı mektuplardan anlıyoruz. Bu şu demektir; Bizim vatandaşımız düşman saflarında bize karşı savaşmıştır” dedi.

TÜRKİYE'Yİ BEĞENMEYEN ERMENİLER BUGÜN GELİP TÜRKİYE'DE EKMEK KAZANIYORLAR

Panelde konuşan Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Hocalı katliamına dünyanın göz yumduğunu belirterek, "Ermenistan vatandaşının 300 bini Türkiye'de. Türkiye'yi beğenmeyen Ermeniler bugün gelip Türkiye'de ekmek kazanıyorlar. Ermeni'nin aydını da demek doğru değil ama başındakilerin yaptığı siyaset en çok da kendi ülkesine zarar veriyor. Ermenilerin yaptığı siyaset hem komşu ülkeleri için tehlikelidir, hem yaşadığı devlet için tehlikelidir ve bu tehlike en fazla da kendilerine etki etmektedir" dedi.

SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN TEPKİSİ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞ DEĞİL

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan da terör meselesine değinerek, "Televizyonlarda bazen görüyorsunuz ve diyorsunuz ki 'ya memlekette ne kadar bölücü varmış, çıkıp ekranlarda boy boy konuşabiliyorlar'. Aslında öyle değil, sessiz çoğunluğun tepkisi daha ortaya çıkmış değil. Sessiz çoğunluk bir gün sesini yükselttiğinde bu bölücüler kaçacak delik arayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi, var olduğu sürece, Türk milleti var olduğu sürece o ekranlarda şimdi nutuk atan insanlar kaçacak delik arayacaklardır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk milletinin sabrıyla da daha fazla oynamasın. Ermeniler bugün Türkiye üzerinden Dağlık Karabağ'a insan taşıyorlar. Suriye'deki hadiselerden orada iç çatışmalardan kaçan Ermeniler Erivan'a değil, Dağlık Karabağ'a yerleştiriliyor." diye konuştu.

LEMAN ÖĞRETMEN'İN FERYADI

Akdamar Kilisesi ile ilgili Leman Alp adlı öğretmenin çağrısı da yetkili mercilere ulaşamadı. Leman Öğretmen 2005 yılında adaya bu olayları anmak ve untturmamak adına bir anıt dikilmesini teklif etmişti.

Van gölündeki Akdamar Adası”ndaki kilisenin tamir edilmesine de isyan eden Leman öğretmen "Ermeniler şehre gelerek genç kızlara ve kadınlara sizi kurtaracağız dedi. Ardından kadınları alarak Akdamar adasına götürdüler. Burada Türk kadınlarına tecavüz etmeye kalkıştılar ve Türk kadınları namuslarını kurtarmak için kendilerini göle atarak intihar ettiler. O adada ve gölde onların hatırası var. 2000 yılında Van Valiliği'ne yazı yazarak o namuslu kadınların anısına adaya bir anıt dikilmesini teklif ettim. .Eski Van kayıtları çıkartılarak, intihar eden kadınların isimlerini bulalım anıtın yan tarafına isimleri yazalım bir kenarına da burada şu tarihte Ermeniler tarafından şu kadar genç kız tecavüze uğradı ve intihar etti, diye yazalım dedik. Oraya anıt dikileceğine kilise açılıyor.” (11.2.2005- Yeniçağ)

"O İFFETLİ KADINLARIN KEMİKLERİ BU SULARDA"

26 Aralık 2019'da ise bir grup İYİ Partili, sivil toplum örgütleriyle beraber Van Akdamar adasına giderek 104 yıl önce Ermeni çetecilerin tecavüzünden kurtulmak için göle atlayarak hayatlarına son veren 50 Türk kadını için göle karanfil bıraktı, hep birlikte "Sarı Gelin" türküsünü söylediler.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Parti Danışmanı Vedat Yenerer’in organizasyonu ile Van’a gelen 15 kişilik İyi partili grubun yanı sıra Van il yöneticileri, Iğdır-ASİMDER, Aydınlar Ocağı, Kadirşinaz Vanlılar Derneği ve Büyük Türk milleti Platformu temsilcileri ile çok sayıda duyarlı siyasetçi, eski bürokrat ve vatandaşlar bir araya gelerek önce Zeve Ermeni Mezalimi anıtına gittiler. Ermeni çetelerin 1915-1918 yılları arasında katlettiği yaklaşık 2500 Türk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

İYİ Parti KK Üyesi ve Parti Danışmanı Vedat Yenerer bölücü Ermeni çeteciler tarafından Akdamar adasına tecavüz edilmeye getirilirken iffetlerini korumak için göle atlayarak hayatlarına son veren 50 Türk kadınını andı ve onlar için Fatiha okudu. Yenerer “ Bacılarımızın naçiz bedenlerinden arta kalanların hala bu sularda olduğunu biliyoruz. Onları ruhları şad olsun asla unutmayacağız. Buradan onları karanfillerimizi suya bırakarak selamlıyoruz. Onların anısına Ankara’ya büyük bir “İffet Anıtı” dikilmesini istiyoruz ve çalışma başlattık “ dedi.

Yenerer konuşmasını şöyle sürdürdü “17 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP yönetimi ne acıdır ki, 104 yıl önce Türk kadınlarının iffetlerini işkenceyle çiğnemek üzere hapis edildikleri kiliseyi gayri milli bir kararla, anıt müzeleştirmişlerdir. Ayrıca izinsiz olarak yapılan ayın ve vaftiz törenlerinde görmezden gelmektedirler. Hatta üzerinde haç olan tarihi yapıyı Ermeni Vakfı'na veren AKP'nin gerçekte Hristiyan, Peçenek Türklerine ait olduğu ortaya çıkan bu arkamdaki kilisenin tapusunu da oldu bitti ile yine Ermenilere vermek için fırsat kollamaktadır.

Kana susamış Ermeni çetelerinin Erciş’te tanınmış Türk ailesi Çavuşoğlu ailesini samanlıkta katletmesinden yıllar sonra bulunan kemikler, ibretlik belge olarak Van Müzesi'nde sergilenirken Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin Ermeni vakıflarına verilmesi ve ibadete açılması sonrasında bu kemikler depoya kaldırılmıştır.

Gerekçe olarak da Van’a gelen Ermenilere ayıp olduğu vurgulanmaktadır.

Katledilen ecdadımızın kemikleri Van Müzesi'ne geri getirilmesi için, elimizden geleni yapacağız. Ermeni mezaliminin somut belgesini yerinde görmesi için o kemiklerin Van Müzesi'ne getirilmesini istiyoruz.”

Daha sonra İyi Parti KK ve GİK Üyesi Gazi Hüseyin Özlük sazıyla Sarı Gelin türküsünü çalarak grupla birlikte söyledi.

Milli Yüzücü ve Aktivist Alper Sunaçoğlu da Ermeni işkenceleri karşısında iffetlerini korumak için göle atlayarak hayatlarına son veren genç-yaşlı Türk kadınları yad etmek için gölün soğuk sularına girerek adaya yüzdü. Göğsünden çıkarttığı Türk bayrağını açarak onları selamladı.