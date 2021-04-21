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Adıyaman’da genç elektrik akımına kapıldı

Ahıra çekilen seyyar kablolardan biri ile temasa geçen 17 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılıp yaralandı.

Gündem 21.04.2021, 14:10
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Adıyaman’da genç elektrik akımına kapıldı

Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde bir genç, ahıra çekilen seyyar kablodaki açıklığı fark edemedi.

17 yaşındaki Vedat B. isimli genç, kabloya temas etmesi ile akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan Vedat B., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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