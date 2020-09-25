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6-8 Ekim Kobani olayları nedir? Ne yaşanmıştı?

6-8 Ekim 2014'te HDP'nin sokağa çıkma çağrısıyla başlayan Kobane olaylarında 2 polis şehit olmuş, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Gündem 25.09.2020, 13:02
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6-8 Ekim Kobani olayları nedir? Ne yaşanmıştı?

Araçlar ateşe verildi, kamu binaları zarar gördü, banka ve iş yerleri yağmalandı. 

Gözü dönmüş terör örgütü yandaşları önlerine çıkan her şeyi yaktı yıktı, masum insanları vahşice katletti. 

Tüm bunların sebebi ise HDP Genel Merkezinden yapılan çağrı oldu. Takvimler 6 Ekim 2014'ü gösteriyordu. Terör örgütü DEAŞ, Kobani olarak da bilinen Suriye'deki Ayn El Arab kentine saldırdı.

HDP'li yöneticiler, DEAŞ'ın saldırılarını öne sürerek  "sokağa çıkın" çağrısı yaptı. HDP'nin çağrısı üzerine sokağa dökülen PKK/PYD destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi. Diyarbakır'da başlayan olaylar kısa sürede çok sayıda il ve ilçeye sıçradı.

Yaklaşık bir hafta süren ancak hafızalara 6-8 Ekim olayları olarak kazınan provokasyon eylemleri nedeniyle bazı yerlerde hayat durma noktasına geldi. En büyük zararı yine bölge insanı gördü.

Terör olaylarında yüzlerce kamu binasında hasar oluştu, maddi zarar 300 milyon liranın üzerinde oldu.

2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti

2014'te HDP'nin çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim olaylarında 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaş yaralandı.

Meydana gelen olaylarda, 197 okul, 165 belediye binası ya da aracı, 261 banka, 729 sivil araç, 1731 ev ve iş yeri hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca, 501 resmi araç, 61 emniyet binası, 27 kaymakamlık binası, 181 diğer kamu binaları, 32 siyasi parti binası, 33 dernek binası da tahrip edildi.

Yasin Börü ve arkadaşları 

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları da olaylarda hayatını kaybedenler arasındaydı. Onlarca kez bıçaklanan gençler, terör yandaşları tarafından barbarca katledildi. Sığındıkları binada öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarını önce üçüncü kattan sokağa attılar. Ardından cesetlerini yakıp üzerlerinden arabayla geçtiler. Yaşanan vahşet hala hafızlardaki tazeliğini koruyor.

Türkiye'yi kaosa sürüklemek için başlatılan olaylar bastırıldı. Ancak bir yıl aranın ardından bu kez farklı bir senaryo sahnelendi. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari ve Van başta olmak üzere birçok yerde çukurlar kazıldı, barikatlar kuruldu.

Güvenlik güçleri teröristlerin yerleştiği il ve ilçelerde operasyon başlattı. Günlerce hatta bazı yerlerde aylarca süren operasyonlarda teröristlerin sıkıştığı anlarda yine HDP devreye girmek istedi. Selahattin Demirtaş, "Herkes bulunduğu yerden Sur'a doğru yürümelidir" dedi. Ancak 6-8 Ekim olaylarından acı bir ders çıkaran bölge halkı bu çağrıya kulak asmadı. 

Yerleşim yerleri birer birer teröristlerden temizlendi. Terörün izleri de kısa sürede silindi. Türkiye üzerinde peş peşe oynanan oyunlar boşa çıkartılırken, o günlerden geriye tüyler ürperten görüntüler kaldı.

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