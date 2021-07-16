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Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Son dakika haberi... Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına erişim sağlanmaması sonrası banka tarafından açıklama yapıldı.
Güncel 16.07.2021, 12:13 16.07.2021, 12:18
Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar hesaplarına girmek isterken "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz" ya da "internet bağlantınızda sorun var" uyarısı ile karşılaşıyor.
Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.